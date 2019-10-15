Леонид Судаленко: Профсоюз РЭП мониторит и отстаивает права рабочих в любых инстанциях 15.10.2019, 16:00

ЛЕОНИД СУДАЛЕНКО

Руководство ПО «Гомсельмаш» вступило в переговоры с независимым профсоюзом.

14 октября помощник генерального директора по безопасности ПО «Гомсельмаш» Александр Самсонов провел встречу с представителями профсоюза РЭП в регионе, пишет гомельская «Весна».

Интересы фрезеровщицы Валентины Аникеенко на переговорах представлял правовой инспектор труда Леонид Судаленко. Здесь также присутствовали зам.гендиректора по идеологической работе Александр Конопацкий и председатель профсоюзного комитета.

Члена независимого профсоюза, фрезеровщицу Валентину Аникеенко беспокоит моральный климат в трудовом коллективе и неравное обеспечение по сравнению с другими объемами работы. С ее слов, идет банальное выживание, а цеховое начальство этому только способствует. В отличие от других фрезеровщиц, ее в последнюю очередь обеспечивают заготовками по принципу, то, что осталось, что в условиях сдельной оплаты труда сказывается на уровне зарплаты.

Профсоюзный юрист отметил мелкое недоразумение, возникшее на входе заводоуправления, когда охрана отказалась пропускать его в офис генерального директора. После небольших дебатов, а также категорического отказа работницы идти на переговоры одной, вопрос разрешился положительно.

Состоявшиеся переговоры он назвал положительными и подчеркнул имеющуюся практику профсоюза в части ведения переговоров с работодателями в пользу членов своего профсоюза РЭП.

«Помощник гендиректора по безопасности Александра Самсонова я бы назвал человеком, который умеет слушать. Он сказал, что в своей должности чуть более 3-х месяцев и как человек новой команды гендиректора они полны решимости навести в заводских цехах порядок. Признавая наличие проблем, озвученных работницей, он попросил некоторое время для их исправления. В конце встречи помощник генерального оставил работнице номер своего мобильного, попросил звонить ему напрямую в случае недоразумений в цехе», - прокомментировал итог переговоров Судаленко.

Он также добавил, что профсоюз будет мониторить и отстаивать трудовые права своего члена профсоюза в любых инстанциях, а если понадобится, то и в суде.

Напомним, весной текущего года фрезеровщица "Гомсельмаша" Валентина Анищенко обратилась в независимый профсоюз РЭП, так как на рабочем месте она постоянно подвергалась давлению со стороны коллег по цеху. Начальники, а также официальный профсоюз никак не помогли женщине решить её проблемы, поэтому она решила публично обратиться к руководству "Гомсельмаша", разместив в сети Интернет специальное видеобращение.

Узнав о членстве рабочей в независимом профсоюзе, действующий на предприятии профсоюз исключил ее из своих членов и на какое-то время фрезеровщицу оставили в покое. Сейчас из-за отсутствия объемов рабочие в цехах работают по несколько часов в день, а вопрос распределения труда является самым актуальным.