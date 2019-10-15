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Лучшие напитки для долголетия и молодости со всего мира

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  • 15.10.2019, 16:03
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Лучшие напитки для долголетия и молодости со всего мира

Один из них — чай викингов.

Cайт healthinfo.ua предлагает напитки долголетия со всего мира. Они помогут надолго сохранить молодость и красоту.

Чай викингов

Смешайте в равных частях сухие плоды шиповника с измельченной сухой крапивой и травой спорыш.

Столовую ложку смеси залейте стаканом кипятка и настаивайте 3 часа. Затем выпейте залпом.

Этот напиток нужно пить утром и днем вместо чая. Он придает бодрости и повышает настроение.

Рябиновый чай

Этот напиток ценится из-за его омолаживающего свойства. Смешайте в равных частях сушенные плоды красной рябины и шиповника, измельчите в кофемолке и заваривайте как чай, по чайной ложке на стакан кипятка.

Напиток полезен не только взрослым, но и детям, он стимулирует память и улучшает работу мозга.

Греческий эликсир молодости

Стакан минеральной воды, свежевыжатый сок половинки лимона и столовая ложка меда.

Амброзия

Смешиваем две столовых ложки мёда и две чайные ложки пыльцы одуванчика. Разбавляем стаканом козьего молока и тщательно размешиваем.

Тибетская питьевая вода

Положить в стеклянную банку горный хрусталь, дымчатый и розовый кварц, аметист, кахолонг и сердолик, залить кипяченой водой, поставить на 8–10 часов на солнце. Такая вода омолаживает, придает жизненный тонус и служит профилактикой различных заболеваний.

Принимают ее ежедневно по 2–3 стакана, используют наружно для протираний, примочек, компрессов для смягчения кожи, придания ей эластичности, разглаживания морщинок, а также при порезах, ушибах, ожогах.

Индийский эликсир молодости

В Индии существует легенда, что как-то между богами и демонами разгорелась битва за обладание «девятью сокровенностями», одной из которых был… чеснок.

В схватке один из богов был тяжело ранен, тогда лекари приготовили на основе чеснока эликсир и спасли бога от смерти. Рецепт эликсира прост: отварите 2 измельченные головки чеснока в 1 л молока и дайте настояться в течение часа.

Китайская пропись против старения

В рецепт китайской прописи тоже входит чеснок. Очистите 350 г чеснока, промойте его и дважды пропустите через мясорубку. Добавьте 200 г спирта, дайте настояться в течение 10 дней, затем процедите. Через 3 дня можно начать курс лечения.

В холодное молоко (30–50 мл) добавьте несколько капель приготовленной чесночной жидкости и пейте смесь 3 раза в день за 30 минут до еды по следующей схеме: в первый день утром принимают 1 каплю, в обед — 2 капли, вечером — 3 капли. На следующий день утром — 4 капли, в обед — 5 капель, вечером — 6 капель и т. д. К концу пятого дня вечером принимают 15 капель, утром шестого дня — 15 капель, затем каждый раз количество капель уменьшают на одну. Вечером десятого дня выпивают 1 каплю. Далее курс продолжают по 25 капель 3 раза в день до тех пор, пока не закончится настойка.

Правильно проведенное лечение оказывает благотворное воздействие на все системы и функции организма: сосуды очищаются от жировых и известковых отложений, становятся эластичными. Повторять курс не рекомендуется чаще, чем раз в 5 лет.

Кавказский напиток долголетия

Залейте 25 г корня фенхеля 1 л кипятка, прокипятите 2 минуты и дайте настояться 10 минут. Пейте напиток по 3 чашки в день. Или залейте 1 чайн. ложку измельченных плодов фенхеля стаканом кипятка, дайте настояться 2 часа в закрытой посуде, затем процедите. Пейте по 1 столовой ложке 3–4 раза в день за 20 минут до еды.

Египетский чай

В Древнем Египте был очень популярен чайный напиток из суданской розы — каркадэ. Лепестки гибискуса были обнаружены археологами наряду с другими благовониями и предметами в гробницах знатных египтян. Популярен этот напиток и в наши дни.

В суданской розе присутствуют антиоксиданты, защищающие кожу от старения, поэтому регулярное употребление чая каркадэ позволяет сохранять человеку молодость и красоту.

Молодильный сбор

Измельчите 100 г цветков ромашки, 100 г травы зверобоя, 100 г цветков бессмертника и 100 г березовых почек. Тщательно перемешайте и пересыпьте в банку с плотно закручивающейся крышкой.

Ежедневно заваривайте 1 ст. ложку смеси 0,5 л кипятка. Настаивайте 20 минут. Процедите. Принимайте в теплом виде по 1 стакану с добавлением чайной ложки меда 2 раза в день: утром натощак за 20 минут до еды и вечером перед сном через 2 часа после еды (после этого вечером больше ничего не есть и не пить).

Курс проводить раз в 5 лет. Он способствует похуданию, улучшению зрения, усилению обмена веществ, очищению организма от шлаков, улучшению работы сердца, печени, почек и поджелудочной железы, а также повышает эластичность сосудов, предупреждает развитие склероза, инфаркта и гипертонии.

Сосновая пыльца

Люди приспособились собирать сосновую пыльцу, которая зарекомендовала себя как средство, предохраняющее организм от преждевременного старения. Собирать пыльцу рекомендуется из шишек до ее осыпания.

С этой целью собирают желтые шишки сосны, сушат их на солнце, вытряхивают из них пыльцу, просеивают ее через густое сито, вновь просушивают и хранят в сухом прохладном месте в бумажных мешочках. Заготовленную таким образом пыльцу принимают по 1 г, разбавляя в теплой воде или молоке, 2-3 раза в день до еды.

Простой эликсир молодости

Для приготовления нам понадобится: пять столовых ложек мелко нарезанной сосновой хвои, на 1 литр воды. Добавить две столовые ложки измельченных плодов шиповника и две столовые ложки измельченной луковой шелухи. Довести до кипения, после чего держать на слабом огне десять минут, снять с огня, процедить, накрыть плотной тканью.

Принимать целебное средство следует по 50-100 мл два-три раза в день за полчаса до еды. Курс лечения – две недели, после чего принимать целебное средство в зависимости от вашего самочувствия, прислушивайтесь к своему организму и будьте здоровы!

Целебный эликсир молодости поможет очистить сосуды, печень и кишечник, выведет из организма шлаки и токсины. Кроме того, регулярное применение послужит отличной профилактикой простудных и инфекционных заболеваний.


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