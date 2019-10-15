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Росстат опроверг таблицу умножения

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  • 15.10.2019, 16:53
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Росстат опроверг таблицу умножения
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости

Очередная публикация макростатистики в РФ обернулась шоком для экономистов.

Как сообщило статистическое ведомство во вторник, по итогам июня российская промышленность ускорилась более чем втрое: после майских 0,9% рост достиг 3,3%, пишет finanz.ru.

Добыча полезных ископаемых сократилась на 1% относительно мая: сказался простой трубопровода «Дружба» и падение спроса на газ в Европе. Но в годовом выражении сектор остался в плюсе, хотя и сбавил обороты - с 2,8% до 2,3%.

Компенсировать проблемы в сырьевой трубе помог рывок обрабатывающих отраслей: после майского провала на 1% они показали рост на 3,4%.

Производство электроэнергии и тепла прибавило 1,5%, водоснабжение - 2,1%.

Проблема опубликованных Росстатом цифр в том, что они противоречат базовым законам арифметики. Итог по промышленности - 3,3% роста - не согласуется с данными по отдельным отраслям, указывает замдиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.

Как отмечает сам Росстат в релизе, вес каждой из четырех отраслей в индексе промпроизводства считается на основе структуры экономики за базисный 2010-й год: 52,5% - обрабатывающая промышленность, 34% - добывающая, 13,5% - производство электроэнергии и водоснабжение. (.xls)

Но если перемножить отдельные цифры на их коэффициенты, то рост составит 2,8%, а не 3,3%, удивляется Сальников.

Статистика действительно «очень неожиданная» еще и потому, что противоречит всем косвенным индикаторам, соглашается директор по инвестициям «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

Так, индекс деловой активности PMI в июне оказался в зоне рецессии (49,6 пункта). При этом опрос топ-менеджеров промпредприятий, который проводил для его расчета IHS Markit, показал спад производства на рекордную с апреля 2016 года величину. Респонденты жаловались на слабый спрос на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Непонятно и то, куда и как были транспортированы все произведенные товары: погрузка на сети РЖД в июне рухнула на 5,4%, чего официальная статистика не фиксировала с 2013 года.

По словам источника «Интерфакса», провал грузоперевозок был еще глубже - на 8,25%.

По всей видимости, рост держится почти исключительно за счет танков и ракет: если рассмотреть только первичные данные Росстата по отдельным товарам, куда не включена «оборонка», то промышленность вообще не растет, говорит Сальников: ее июньский результат - это незначительный минус.


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