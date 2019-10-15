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Посольство Беларуси в Польше «слило» в сеть сотни электронных писем

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  • 15.10.2019, 16:59
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Посольство Беларуси в Польше «слило» в сеть сотни электронных писем

Никто не виноват?

Консульский отдел посольства Беларуси прислал нескольким сотням белорусов, которые постоянно живут в Польше, электронное приглашение принять участие в запланированных на 17 ноября так называемых парламентских выборах, сообщает «Белсат».

Ведомство не использовало поле BCC [скрытая копия. — Прим.]. Таким образом все получатели узнали адреса электронной почты других земляков.

В Польше с мая 2018 года действует Общий регламент по защите данных (GDPR). Это постановление ЕС направлено на укрепление охраны персональных данных жителей стран – членов ЕС, прежде всего в цифрового пространства.

Новый акт предусматривает крупные штрафы за его неисполнение и нарушение конфиденциальности – до 4% годового дохода компании. Кроме того, учреждения должны в течение 72 часов давать отчеты об утечке информации.

В Беларуси регламент не действует. Власти нашей страны отказались присоединиться к Конвенции Совета Европы № 108, которая представляет собой международно признанный стандарт в сфере охраны прав персональных данных. Поэтому комплексного нормативного правового акта, регламентирующего порядок обращения с личной информацией белорусов, пока нет. Иными словами, в Беларуси отсутствует ответственность за неправомерное разглашение персональных данных.

Нарушило ли GDPR посольство Беларуси в Польше?

В соответствии с Управой охраны персональных данных, формально право нарушено, но привлечь к ответственности дипломатическое представительство вряд ли бы удалось.

«Если бы теоретически нам кто-то пожаловался, что его электронный адрес опубликовали без согласия, мы можем написать жалобу в МИД Польши, а они – потребовать объяснения в посольстве. Однако посольство – экстерриториальная территория, где действуют законы Беларуси. Поэтому они могут не подчиняться GDPR и прикрыться международными правовыми нормативами», – ответили журналистам в пресс-службе Управления охраны персональных данных Варшавы.

Также там отметили, что в настоящее время Беларусь сотрудничает с Польшей в сфере совершенствования охраны такой информации. Вскоре состоится двусторонняя встреча, в ходе которой польские специалисты поделятся знаниями и опытом с белорусскими коллегами.

Посольство Беларуси в Польше пояснило утечку

В пресс-службе ведомства журналистам сообщили: к ним обратились несколько человек с замечанием, что они могли увидеть обширный список рассылки. Это произошло по технической ошибке, которую исправили.

«Мы извинились и провели надлежащие работы», – ответил на запрос журналистов пресс-секретарь дипломатического корпуса Евгений Рябцев.

Посольство сделало все, чтобы избежать такой ситуации в будущем, отметил он.


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