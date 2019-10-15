Российский священник развернул в Италии кампанию против Соловьева 8 15.10.2019, 17:15

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Владимир Соловьев

Он называет пропагандиста «российским Геббельсом».

«Открытые медиа» узнали, кто и почему просит не давать итальянское гражданство российскому журналисту

На сайте Change.org появилась петиция, обращенная к муниципалитету итальянской провинции Комо и политикам этой страны, автор которой призывает не давать итальянское гражданство российскому телеведущему Владимиру Соловьеву, владеющему недвижимостью в этой стране. Автор составленного на итальянском языке обращения называет Соловьева «российским „Геббельсом“».

«Открытые медиа» узнали, что автор петиции — священник, эмигрант из России отец Сергий. Летом 2019 года он приезжал в Москву, участвовал в протестных акциях и помогал Владимиру Милову — одному из незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму собирать подписи в поддержку выдвижения. Также священник ведет оппозиционный русскоязычный канал на YouTube под названием «Клирик».

По мнению отца Сергия, Соловьев рассчитывает получить итальянский паспорт. «Мы призываем итальянский народ отреагировать на тот факт, что один из самых ненавистных героев путинского режима намерен получить итальянское гражданство», — говорится в тексте петиции.

Кроме того, автор петиции просит внести имя Владимира Соловьева в «список Магнитского» и запретить телеведущему въезд в страны Европы и в США.

Священник обвиняет телеведущего Соловьева, что тот «заставил многих молодых людей вступить в ряды частных военных подразделений и вести братоубийственную войну в таких странах, как Украина и Сирия». В петиции сказано, что заявления телеведущего, который работает на госканале на деньги налогоплательщиков, «полны ксенофобии и экстремизма и остаются безнаказанными из-за его близости к диктаторскому режиму Путина».

Отец Сергий уверен, что петиция может иметь общественный резонанс в Италии и тогда местные власти должны будут отреагировать на нее.

«Власти Италии разношерстные, но контроль держит все-таки народ, и власть побаивается резонанса, идет на уступки и дорожит репутацией», — рассказал священник «Открытым медиа». Он считает, что для реакции итальянского правительства нужно собрать около 100 тысяч подписей. На момент написания статьи, за трое суток существования петиции ее подписали более 10 тысяч человек.

«Итальянское общество довольно пассионарно. Особенно, когда слышат определенные триггеры: покушение на демократические ценности, пропаганда розни и ложь в отношении стран Запада — все то, что как раз и превалирует в риторике Соловьева», — рассказал нам священник.

Он сообщил, что переводит знакомым итальянцам фрагменты выступлений Соловьева. «Они были в ужасе, когда я перевел им несколько ярких моментов из его опусов, показал ролики», — описывает священник реакцию итальянцев.

Друзья отца Сергия в Италии активно взялись за эту тему, однако какие совместные с итальянцами шаги он будет предпринимать дальше, священник говорить отказался.

Священник создал петицию посвященную Владимиру Соловьеву, и на русском языке, но другого содержания. Она обращена к Роскомнадзору, Следственному комитету и директору ВГТРК. В ней он требует запретить телеведущему вести политические ток-шоу и радиоэфиры на том основании, что Соловьев озвучивает политически ангажированную информацию, сеет в обществе «дух розни и вражды», а также использует в речи оскорбления и брань.

Вторую петицию подписали менее тысячи человек. «Это означает то, что русские люди не надеятся на справедливое разбирательство в своей стране», — считает ее автор.