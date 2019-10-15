В Малиновке появилась таинственная воронка двухметровой глубины 6 15.10.2019, 17:21

2,308

Ее обнаружил житель девятиэтажки.

17 августа в минском микрорайоне Малиновка произошел странный и таинственный случай: житель девятиэтажки по адресу проспект Любимова, 19/1, воткнул лопату в цветник возле своего подъезда, а она провалилась в двухметровую воронку, пишет onliner.by.

«Я думал, что это нора, начал раскапывать, а оказалось, там бездонная дыра! Если бы я стал на то место — просто исчез бы под землей. Меня бы никто не нашел», — убежден мужчина.

Оказалось, что в месте провала «отсутствует участок выпускной трубы» и канализационные стоки вымывают грунт на глубине 1,5 м.

Данные по поводу глубины воронки у жильцов и ЖЭСа разнятся: первые говорят, что там не меньше 2,5 м, вторые — что не больше полутора. Сейчас измерить глубину провала не представляется возможным из-за заградительных конструкций.

Эта история так и осталась бы мистическим случаем, которому нашлось совершенно рациональное объяснение, если бы спустя два месяца сточные воды все так же не вымывали грунт у подножья девятиэтажки, внушая жильцам страх, что почва в любой момент может уйти из-под ног в каком-нибудь неожиданном месте поблизости.

— Прошло два месяца, а они только решетки поставили, — рассказывает Константин Владимирович, мужчина из видеоролика. — Сотрудники МЧС сказали, что это ЖЭС виноват в образовании промоины. А в ЖЭСе говорят, что денег нет и делать они ничего не будут. Поставили забор вокруг этой ямы, и на этом дело закончилось. Я опускал в воронку камень, привязанный к веревке, и потом веревку эту измерял. Оказалось, глубина провала — 2,5 м! И 50 см в диаметре. То есть туда вполне мог провалиться человек. В конце провала на глубине чавкала вода, значит, она продолжает вытекать из трубы и вымывать грунт.

Комментарий ЖЭС

Ситуацию комментирует Александр Моисеенко, начальник ЖЭС-108:

— Мы об этом вопросе знаем, держим его на контроле, но не можем сказать, когда он будет решен, поскольку он решается представителями службы заказчика. Мы передали информацию в КУП «ЖКХ Московского района» еще два месяца назад. Теперь они должны провести процедуру закупки выпускной трубы, поскольку по указанному адресу необходима ее замена. Речь идет о доме 1990 года постройки, и нестыковка труб образовалась в результате длительной эксплуатации. Как эксплуатирующая организация, мы оградили эту зону и теперь ждем окончания процедуры закупки, проведения тендерных торгов. Закопать провал не вариант: канализационные воды будут и дальше подмывать грунт, не дай бог ребенок будет пробегать и провалится. Я бы на себя такую ответственность не взял.

— Но сейчас огорожен совсем небольшой участок, а вода продолжает течь и размывать грунт под землей. Вы не опасаетесь, что в какой-то момент произойдет ситуация, которую вы только что описали?

— Думаю, после вашего интереса к этой теме заказчик в ближайшее время изыщет средства, — обнадежил Александр Сергеевич.