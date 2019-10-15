Видеохит: Ворон отдает курьезные команды по-немецки 3 15.10.2019, 17:36

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Иллюстрационное фото

В одном из зоопарков Германии была обнаружена говорящая птица.

В немецком городе Люнебах,в одном из национальных парков коммуны поселился ворон, которому удается иммитировать человеческую речь, пишет Daily Mail (перевод - newsyou.info).

Сообщил СМИ о птице немецкий фотограф Лотар Ленц, гуляя по зоопарку «Айфель» он удивился его необычному обитателю. Черный ворон сидел на бордюре повторяя на немецком одну фразу «мой дорогой». Мужчину так поразило это, что он решил узнать о пернатом таланте больше информации.

Как рассказали сотрудники национального заповедника, они обнаружили ворона со сломанным крылом, выкормили и выходили его. После чего он остался жить в зоопарке, радуя посетителей и доброжелательно относится к смотрителям.