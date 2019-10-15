Правительство призналось, что нефть «завалила» экспорт и он продолжает тормозить 5 15.10.2019, 17:55

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Кто понесет ответственность?

Беларусь из-за налогового маневра и загрязненной российской нефти недополучила в экспортной программе около $1,5 млрд, об этом сегодня заявил Сергей Румас на заседании президиума cовета министров. Также он отметил, что экспорт не достиг уровня аналогичного периода прошлого года, пишет onliner.by.

«Ситуация по итогам восьми месяцев непростая и не может нас устраивать. Экспорт не достиг уровня аналогичного периода прошлого года, темп роста — 96,9%. Много вопросов к министрам, губернаторам, серьезно недорабатывает Министерство иностранных дел и руководители загранучреждений», — отметил Румас.

Если очистить экспорт товаров от нефтяной группы, темп роста составляет 100,9%, но, по мнению премьер-министра, это не должно служить ни для кого успокоением, сообщает пресс-служба cовета министров.

Вчера были получены предварительные итоги работы экономики за 9 месяцев — рост продолжает замедляться.

— И это несмотря на государственную поддержку и заверения руководителей министерств о том, что утвержденные планы будут выполнены. Если нет производства, как может расти экспорт? Это же взаимосвязанные вопросы. Руководители должны нести ответственность за свои слова и обязательства, — подчеркнул глава правительства.

Не удается распределить поровну экспортные поставки между ЕАЭС, ЕС и другими странами. Увеличилась доля ЕАЭС, просела доля Европейского союза. Здесь большое влияние оказала нефть, особенно в части европейского рынка, однако это не единственная причина, отметил Сергей Румас.

Глава правительства подчеркнул, что в решении задачи страновой диверсификации экспорта важнейшая роль отводится загранучреждениям. Однако из 57 в 37 загранучреждениях не выполняются доведенные задания по экспорту товаров, в 15 — второй год подряд.

В декабре пройдет совещание, на котором совмин проанализирует все обещания, данные руководителями госорганов и предприятий на заседаниях в правительстве, с оценкой действий этих руководителей.

На прошлой неделе появился прогноз развития белорусской экономики от экспертов Всемирного банка. Он тоже не очень веселый.