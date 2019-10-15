В студии «Навальный Live» проходят обыски
- 15.10.2019, 18:05
Об этом сообщила юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.
В студию канала «Навальный Live» российского оппозиционного политика Алексея Навального пришли с обысками.
Об этом в Twitter сообщила юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь.
«Громят студию. Прямо сейчас. Забирают все, даже световые приборы», — написала Соболь. Она утверждает, что обыски проводят с целью помешать «делать видео и трансляции, рассказывать правду многомиллионной аудитории».
Громят студию. Прямо сейчас. Забирают все, даже световые приборы. Свет не нужен для следственных действий по несуществующему «отмыванию». Просто крадут всю технику, чтобы мы не могли делать наши видео и трансляции, рассказывать правду многомиллионной аудитории https://t.co/DB6GSitXQw— Соболь Любовь (@SobolLubov) 15 октября 2019 г.