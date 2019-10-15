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В студии «Навальный Live» проходят обыски

  • 15.10.2019, 18:05
В студии «Навальный Live» проходят обыски
Любовь Соболь

Об этом сообщила юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

В студию канала «Навальный Live» российского оппозиционного политика Алексея Навального пришли с обысками.

Об этом в Twitter сообщила юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь.

«Громят студию. Прямо сейчас. Забирают все, даже световые приборы», — написала Соболь. Она утверждает, что обыски проводят с целью помешать «делать видео и трансляции, рассказывать правду многомиллионной аудитории».


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