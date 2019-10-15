В витебских поликлиниках теперь по две книги жалоб 5 15.10.2019, 18:28

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Для довольных и нет.

В витебской поликлинике № 2 ввели дополнительный лист для отзывов и пожеланий. На каждом этаже повесили лист бумаги, где пациенты могут оставить жалобу на плохое обслуживание или, наоборот, выразить благодарность, передает euroradio.fm.

Первые пожелания не заставили себя долго ждать: "Наймите еще одного невропатолога. Хотя бы платно", — просят посетители поликлиники.

Зачем вводить дополнительную возможность для жалоб? В социальной сети "ВКонтакте" жители Витебска высказывают свои мнения, мол, замечаний на работу медиков так много, что они уже не помещаются в основной книге жалоб. Другие посчитали, что новые листы для предложений введены специально, чтобы недовольные пациенты не просили книгу жалоб. Еврорадио же считает, что это сделано, чтобы пациенты могли записывать свои мысли по поводу работы медиков далеко не ходя.

"Чтобы они [пациенты. — Прим.] писали, чем недовольны, какие-то пожелания оставляли", — коротко пояснили нам в регистратуре поликлиники № 2 и посоветовали обратиться к руководству.

Застать главного врача Юрия Степаненко, к сожалению, не удалось, но в его приемной рассказали, что от пациентов никто ничего не скрывает.

"Книгу жалоб и предложений, как и раньше, можно брать в четвертом окошке. Она выдается по первому требованию, никто её никуда не убирал. Это нововведение из центральной поликлиники, чтобы на всех этажах висели такие ватманы. Чтобы люди могли оставить свои пожелания".