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Эрдоган: Турция не прекратит военную операцию в Сирии, несмотря на санкции США

  • 15.10.2019, 18:38
Эрдоган: Турция не прекратит военную операцию в Сирии, несмотря на санкции США
Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкая военная операция идет уже седьмой день.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не остановит военную операцию на севере Сирии, несмотря на санкции США и эмбарго европейских стран на вооружение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph.

"Даст Бог, мы быстро обезопасим регион, простирающийся от Манбиджа до нашей границы с Ираком и обеспечим, что на первом этапе миллион, а потом два миллиона сирийских беженцев вернутся в свои дома по собственному желанию", - сказал Эрдоган в телевизионном обращении.

В ночь на понедельник США объявили санкции против министерств обороны и энергетики Турции, а также министров обороны, энергетики и внутренних дел. Дональд Трамп также заявил, что усиливает санкции против стали и отменяет торговое соглашение на 100 млрд долларов.

Впрочем, Эрдоган спокойно отреагировал на эти шаги: "Мы видим все угрозы, от санкций до эмбарго, только потому, что мы боремся против терроризма".

В прошлом году санкции США уничтожили почти 30 процентов от стоимости лиры.

Турция говорит, что ее операция на севере Сирии направлена на нейтрализацию курдского ополчения YPG, которое она считает террористическим и угрожающим ее безопасности.

Наступление Турции и вывод войск США вызвали жесткую международную критику, поскольку сирийские курды были главными союзниками Запада в борьбе против ИГИЛ в Сирии.


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