В Минске не смогли договориться по поводу разведения сил и обмена пленными 15.10.2019, 18:54

Мартин Сайдик

Cтороны обсуждали график разведения сторон в Петровском и Золотом.

Трехсторонняя контактная группа во вторник, 15 октября, не смогла согласовать новый график разведения сил и средств на Донбассе.

Об этом заявил спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик, сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, стороны обсуждали график разведения сторон в Петровском и Золотом, но к общему решению не пришли.

Источник агентства на переговорах добавил, что сторонам также не удалось договориться об обмене пленными.