Как ученые и писатели прошлого видели наше время 2 15.10.2019, 19:21

Смотрим, какие варианты будущего пророчили предки.

Действие оригинального фильма «Бегущий по лезвию» разворачивается в ноябре 2019 года — небоскребы, голографическая реклама, летающие автомобили и неотличимые от людей репликанты. Ридли Скотт снял фильм в 1981 году по роману Филипа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?», написанном в 1968 году. Тогда люди представляли себе новое тысячелетие как время мегаполисов, киборгов и царство победивших технологий. Герои культовой трилогии «Назад в будущее» уже должны были посетить нас в 2015 году, и видели ховерборды и самошнурующиеся «Найки», пишет hi-tech.mail.ru.

Ничего этого в наступившем будущем нет. Окей, разве что попытки той же Nike, но массовыми или популярными они не стали.

Прогнозами о нашем тысячелетии в 1900 году отметился немецкий шоколадный бренд Hildebrand в серии почтовых открыток, и группа французских художников в работах En L'An 2000. Среди последних наиболее известен Жан-Марк Котэ (Jean-Marc Côté). Кондитеры предположили, что мы будем ходить по воде, обладать персональными крыльями, уметь перевозить многоквартирные дома на рельсах, иметь в своем арсенале корабли-поезда, плывущие по воде и ездящие по суше. А над городами установят колпаки от непогоды.

Проблему парникового эффекта такие колпаки, видимо, не учитывают. Фото: Mentalfloss

Ничего этого не случилось, зато немцы из Hildebrand угадали возможность транслировать происходящее в одном месте в любые другие точки мира и машины для создания хорошей погоды. Да, прямые эфиры и трансляции на Twitch доступны каждому, и у нас существуют службы по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы.

Французским художникам тоже кое-что удалось: они предсказали автоматические ролики, электрические роботы-уборщики и кино как способ связи. Мы получили моноколеса, гироскутеры, роботы-пылесосы и Skype. Остальные их догадки уже тогда выглядели скорее как дань уважения произведениям Жюль Верна: летающие на крыльях пожарные, подводные гонки и подводный же общественный транспорт.

Присмотритесь к карточкам: люди пытались угадать исключительно новые технологии, а мода, архитектура и увлечения, по их мнению, не должны были измениться.

Что предсказали советские ученые

Кондитеры и художники предприняли неплохую попытку угадать наше время, но их работа воспринимается скорее как веселое предсказание — никто не назовет это плодом глубокого анализа. Рассмотрим, каким наше будущее видели советские ученые.

Описание: «Технику — молодежи» вспомнят многие из тех, кто рос в те времена. Источник изображения: Moscow design museum

В 1957 году вышла книга «Репортаж из XXI века», в которой двадцать советских ученых прогнозировали будущее на 2007 год. В 1962 году было выпущено второе, дополненное и расширенное издание. Предсказывая состояние науки, ученые давали и общую картину мира.

Вице-президент Академии наук СССР Александр Топчиев предполагал, что термоядерные станции появятся даже до 2000 года, но его надежды не оправдались. Зато в отношении развития электронной промышленности он был абсолютно прав: Александр Васильевич прогнозировал появление автоматизированных заводов — и они появились. Презентация первого полностью автоматизированного завода в России состоялась в 2018 году. Люди на нем, конечно, работают, но их почти в пять раз меньше, чем на схожих обычных заводах.

Академик Анатолий Благонравов также считал, что автоматизация затронет многие сферы жизни: не только заводы и фабрики, но и дома обзаведутся автоматами. Описывал он их как универсальные машины, которые понимают приказ убраться в квартире, приготовить ужин и прочитать вам самые свежие новости. Система умного дома совместно с компьютером уже способна показать что-то похожее, но до описанной Благонравовым картины она не доросла.

Более фантастическое видение было представлено в 1960 году: диафильм о том, как Советский Союз будет жить в 2017. Фотонные ракеты, подземные города, где вечная весна, и автоматизированные дома.

В Советском Союзе будущее представлялось как время прогресса и технических достижений, Стругацкие очень похоже передавали идею такого инженерного общества в повести «Понедельник начинается в субботу». И прогресс, и технические достижения у нас есть — но наш мир на мечты и прогнозы предков не похож.

К чему мы можем прийти

Киберпанк — жанр научной фантастики, отражающий упадок человеческой культуры на фоне технологического прогресса в компьютерную эру. В мирах киберпанка процветает тоталитарный капитализм: власть сосредоточена у корпораций, фактически заменивших собой правительства. Впервые термин «киберпанк» появился в одноименном рассказе американского писателя-фантаста Брюса Бетке. Сам рассказ с киберпанком имел мало общего — он про банду хакеров-подростков, но названием для целого жанра стал именно он.

Нуарные мегаполисы, напичканные технологиями — одна из возможных картин нашего будущего. Источник изображения: Medium

Первый расцвет киберпанка пришелся на конец XX века. Люди уже разочаровались в светлых идеях научной фантастики, что на фоне роста технологий и напряженности в обществе (в США тогда витала угроза ядерной войны и были проблемы с экономикой) привело к появлению киберпанка. В отличие от научной фантастики он сконцентрирован на ближайшем будущем и требует от читателя осведомленности в вопросах технологий.

В мирах киберпанка существует глобальная Сеть, летающие автомобили, виртуальная реальность, импланты, искусственный интеллект и огромное количество стационарной компьютерной техники. Но произведения Уильяма Гибсона и Филипа Дика не назвать точной картиной нашего ближайшего будущего — ни один автор не предсказал появление таких привычных вещей, как смартфоны и мобильный интернет. В их романах встречаются самые невероятные технологии, но они все равно кажутся устаревшими.

У нас смартфоны и подключение к интернету 24 часа в сутки. Нет летающих автомобилей и тотальной автоматизации, но мы уже научились создавать импланты и строим электрокары. Часть современных технологий была угадана учеными и писателями, но все же мы живем в другом мире. Наше будущее может быть любым — и светлой инженерной мечтой, которую воспевали советские инженеры, и нуарной реальностью от мэтров киберпанка.