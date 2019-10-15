МВФ ожидает понижение темпов роста мировой экономики 15.10.2019, 19:34

Причины этого эксперты видят в торговых конфликтах и геополитических рисках.

По данным Мирового валютного фонда (МВФ), в 2019 году рост мировой экономики составит три процента. Это худший показатель с 2008-2009 годов. Таковы выводы доклада "Перспективы развития мировой экономики: глобальный спад производства, рост торговых барьеров", обнародованного МВФ во вторник, 15 октября, передает DW.

В 2020 году мировую экономику ожидает рост на уровне 3,4 процента, говорится в документе. При этом МВФ предсказывает замедление роста большинства мировых экономик. Так, экономика ЕС, согласно докладу, в 2019 году увеличится всего на 1,2 процента, а в следующем - на 1,4 процента. Причинами такого развития, по мнению экспертов, являются тороговые конфликты между отдельными странами (в первую очередь, тарифный спор между США и Китаем), а также "неопределенность, связанная с геополитическими рисками".