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Киев потребовал распустить «ДНР» и «ЛНР» для соглашения по Донбассу

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  • 15.10.2019, 19:57
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Киев потребовал распустить «ДНР» и «ЛНР» для соглашения по Донбассу

Стали известны детали сегодняшних переговоров по Донбассу в Минске.

Украина готова выполнять политическую часть минских соглашений только после роспуска самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» и отвода войск на линии соприкосновения на Донбассе.

Об этом заявила пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер на странице в Facebook.

Она также назвала в качестве условий для выполнения минских договоренностей полное прекращение огня, обеспечение мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины, а также вывод из страны вооруженных формирований иностранных войск.

Киев также обвинил «ДНР» и «ЛНР» в регулярном срыве режима тишины вдоль всей линии соприкосновения, в том числе в населенных пунктах Золотое, Петровское. При этом украинская сторона отметила, что отвод войск на этих территориях может произойти только по истечению 7 дней после прекращения огня.


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