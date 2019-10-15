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МВФ: Нефть будет дешеветь пять лет подряд

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  • 15.10.2019, 20:16
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МВФ: Нефть будет дешеветь пять лет подряд

Международный валютный фонд опубликовал прогноз.

Вместо роста ВВП на 1,8%, которого фонд ждал в апреле, и 1,3% в июльском прогнозе, экономика РФ прибавит по итогам 2019 года только 1,1%, говорится в докладе фонда, опубликованном во вторник, передает finanz.ru.

С ростом втрое медленнее среднемирового (3%) Россия продолжит терять долю в глобальном ВВП, так и не выличев хронические болезни: экономику держит в тисках государство, уровень конкуренции низкий, банковская система нуждается в консолидации, система социальных гарантий - в улучшении, а госуправление - в структурных реформах, перечисляет фонд.

На внутреннюю слабость накладываются внешние риски: из-за тарифных войн мировая торговля сокращается впервые с финансового кризиса 2008 года, а экономический рост в среднем по миру может замедлится до уровней ниже 3%.

Несмотря на усилия ЕЦБ и ФРС США, дружно запустивших «печатные станки» в попытки залить пожар деньгами, глобальная промышленность продолжает замедляться, передавая вирус «слабого спроса» вниз по цепочке добавленной стоимости - к производителям простейшего минерального сырья.

Крупные экономики, зависимые от экспорта углеводородов, в 2019 году стали чемпионами стагнации - помимо России с замедлением до 1% столкнулись Саудовская Аравия, Бразилия и Мексика, перечисляет МВФ.

С февраля, когда торговая война Китая и США, вошла в фазу очередной эскалации, рассчитанный МВФ индекс цен на сырье упал на 5,5%: металлы подешевели на 0,8%, продовольствие - на 1,2%, а углеводороды - на 13,1%.

Удерживать нефть дороже 60 долларов за баррель помогают разовые или искусственные факторы - коллапс нефтяной промышленности Венесуэлы, санкции против Ирана, атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Но фундаментально рынок остается «слабым», подчеркивает МВФ: спрос растет медленнее, чем добыча в США.

«Рост торговых трений и другие риски для мирового роста могут замедлить экономическую активность и снизить спрос (на нефть) в среднесрочной перспективе», - говорится в докладе.

По прогнозу МВФ, с 68,3 доллара за баррель в прошлом году цены на нефть упадут до 61,8 доллара в текущем, 57,9 доллара - в следующем и 55 долларов к 2023 году.

«Рисками для рынка являются повышение добычи и экспорта в США в связи с запуском трубопроводом от (крупнейшего в стране) сланцевого бассейна Permian, а также неисполнение участниками сделки ОПЕК+ своих обязательств и падение спроса со стороны нефтехимии», - предупреждает МВФ.


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