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Украина разрабатывает законопроект о двойном гражданстве

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  • 15.10.2019, 20:30
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Украина разрабатывает законопроект о двойном гражданстве

МИД Украины уже занялся этим вопросом.

В Кабинете министров Украины есть несколько подходов к введению в Украине двойного гражданства, а Министерство иностранных дел (МИД) сейчас работает над созданием соответствующего законопроекта. Об этом рассказал вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба на брифинге, передает rbc.ua.

По словам Кулебы, власть наконец "созрела", чтобы работать над этим вопросом.

"У нас в правительстве есть несколько подходов к тому, как должна быть внедрена идея о двойном гражданстве, мои коллеги из МИД доводят все это до целостной концепции, но для меня сейчас самое важное, что все созрели для того, чтобы работать над этим вопросом. Мы начинали с того, что это вопрос воспринимался как нечто совершенно космическое и нереализованное. А сейчас мы уже обсуждаем конкретный законопроект", - отметил он.

Вице-премьер отметил, что юридический статус зарубежного украинца не наполнен достаточным содержанием, а данная инициатива позволит миллионам людей сохранить связь с Украиной.

"Так сложилось, что миллионы людей выехали. И мы должны сохранить их связь с Украиной. И паспорт, гражданство - одна из таких связующих звеньев. Я рад, что есть эволюция в этом вопросе. И надеюсь, что оно будет поддержано обществом, потому что запрет на двойное гражданство был создан в одном контексте, а сейчас контекст совершенно другой", - подчеркнул Кулеба.


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