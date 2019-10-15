В Минске прошел День отказа от лифта 11 15.10.2019, 20:41

1,063

Основная идея такой ЗОЖ-акции — вести активный образ жизни.

Во вторник, 15 октября, в Минске прошел День отказа от лифта. Сотрудники крупных столичных офисов запустили челлендж #деньбезлифта. Основная идея такой ЗОЖ-акции — вести активный образ жизни и больше двигаться в течение дня, несмотря на сидячий характер работы или недостаток времени для регулярных занятий спортом, передает pressball.by.

Бренд выскопротеинового йогурта YoPRO от Danone поддерживал всех, кто в этот день отдал предпочтение лестнице и привозил запас полезного перекуса для восстановления сил.

Бойкот лифту первыми объявили работники самого крупного здания столицы БЦ "Парус". Позже к челленджу подключились Sky Towers, Royal Plaza, Omega tower, БЦ Тайм. Крупные блогеры, фитнес-тренеры и все, кто понимает, зачем в день делать не менее десяти тысяч шагов, мотивировали своим примером использовать все доступные способы, чтобы выполнить дневную норму физической активности.