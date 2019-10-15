закрыть
15 октября 2019, вторник, 22:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Минске прошел День отказа от лифта

11
  • 15.10.2019, 20:41
  • 1,063
В Минске прошел День отказа от лифта

Основная идея такой ЗОЖ-акции — вести активный образ жизни.

Во вторник, 15 октября, в Минске прошел День отказа от лифта. Сотрудники крупных столичных офисов запустили челлендж #деньбезлифта. Основная идея такой ЗОЖ-акции — вести активный образ жизни и больше двигаться в течение дня, несмотря на сидячий характер работы или недостаток времени для регулярных занятий спортом, передает pressball.by.

Бренд выскопротеинового йогурта YoPRO от Danone поддерживал всех, кто в этот день отдал предпочтение лестнице и привозил запас полезного перекуса для восстановления сил.

Бойкот лифту первыми объявили работники самого крупного здания столицы БЦ "Парус". Позже к челленджу подключились Sky Towers, Royal Plaza, Omega tower, БЦ Тайм. Крупные блогеры, фитнес-тренеры и все, кто понимает, зачем в день делать не менее десяти тысяч шагов, мотивировали своим примером использовать все доступные способы, чтобы выполнить дневную норму физической активности.


популярное за неделю

Мнение

Кузнецы кризиса
Кузнецы кризиса Леонид Фридкин
«Покушение» на диктатора
«Покушение» на диктатора Валерий Карбалевич
Чалавек нараджаецца свабодным
Чалавек нараджаецца свабодным Сяргей Законнікаў
Cбить на всех уровнях
Cбить на всех уровнях Михаил Пастухов