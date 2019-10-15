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«Газпрому» принудительно отключили импортную технику через спутник

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  • 15.10.2019, 20:47
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«Газпрому» принудительно отключили импортную технику через спутник

Оборудование отключили или из-за истечения гарантийных сроков, или из-за санкций.

«Газпром» столкнулся с принудительным отключением австрийских компрессоров LMF, сообщил начальник департамента N335 Павел Крылов, передает «Интерфакс».

По его словам, их отключили «дистанционно», и теперь эти компрессоры «стоят мертвым грузом, не работают до сих пор». «Дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились», — сказал Крылов.

Взамен зарубежных планируется закупить мобильные модульные компрессорные станции российского производства, предложение уже представило казанское предприятие ЗАО НПП «Компрессор».


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