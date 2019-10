Белоруска представит Нигерию на конкурсе красоты плюс-сайз 4 15.10.2019, 21:50

Ванесса Морская-Уменне

Если Ванесса Морская-Уменне станет мисс мира, то корона приедет в Беларусь.

Когда Ванесса пришла на кастинг моделей размера плюс в Минске, сразу сказала: «Я наполовину белоруска, наполовину африканка», а потом сообщила, что любит и Украину и заговорила с жюри по-украински, пишет kp.by.

Ванесса Морская-Уменне - одна из десяти девушек, которая готовилась представить Беларусь на международном конкурсе красоты Top of the World Plus Size 2019 в ноябре. Жюри выберет 5 лучших, кто представит нашу страну в Украине, а Ванесса - представит Нигерию.

- Ванесса яркая и потрясающая, сразу понравилась всем членам жюри! Но мы подумали, что будет странно отправлять ее от Беларуси, - говорит национальный директор конкурса в Беларуси Евгения Тюленева. - Сам конкурс для публики - уже вызов. А если мы еще отправим мулатку от Беларуси, понимаю, что нарвемся на много негативных отзывов.

Папа Ванессы - из Нигерии, мама - белоруска. Почти всю жизнь семья прожила в Беларуси.

- Я с детства понимала, что как будто живу в двух мирах. В южном, где приветствуются пышные формы, африканская красота, и в северном, где пышные формы считаются отклонением. А я люблю свое тело - значит, и воспитание у меня не белорусское, а африканское, - рассуждает Ванесса. - Характером я больше похожа на маму, но внешне, давайте говорить честно, какая из меня белоруска? Хотя в белорусском народном костюме я танцевала!

Группа поддержки у Ванессы мультинациональная. Когда близкие девушки узнали, что она хочет поехать на конкурс красоты, обрадовались.

- Но родственникам было обидно, что нельзя представить две страны: и Беларусь, и Нигерию. Как ни крути, наполовину я африканка, - говорит девушка. - Я, кстати, считаю, что это моя огромная семья: семья беленьких и семья темненьких.

Кстати у Ванессы есть и второе имя - Адаоби. С нигерийского переводится "принцесса семьи".

На международном конкурсе в этом году Нигерия будет представлена впервые.

- Мы обсудили вопрос, чтобы Ванесса представила Нигерию, и с ней, и с организаторами «Мисс мира»,- рассказывает Евгения Тюленева. - Ванессу поддержали родные, ее папа очень обрадовался. Но Ванесса будет готовиться с белорусками: у нее же и гражданство белорусское, и начинала она с нами. Девушки хорошо общаются между собой: наш конкурс красоты - это не то, где вырывают друг другу волосы!

Белорусские бренды Ванессу тоже поддержат. Единственное, что национальный костюм на конкурсе Ванесса будет представлять с нигерийской стороной, потому что ни один белорусский дизайнер в этом вопросе не поможет.

- Идея, что в итоге из Беларуси едет 6 девушек, а не 5, мне кажется крутой, - говорит Евгения Тюленева. - Если Ванесса победит на конкурсе, корона все равно приедет в Беларусь, а наша страна станет чуть более космополитной.

Конкурс пройдет в Украине в ноябре. А поддержать Ванессу планирует прийти посол Нигерии.