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Лига чемпионов: «Юность» по буллитам уступила финскому «Пеликансу»

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  • 15.10.2019, 21:48
Лига чемпионов: «Юность» по буллитам уступила финскому «Пеликансу»

Минчане еще могут выйти в плей-офф турнира.

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Юность» дома уступила по буллитам «Пеликансу» — 2:3.

Лига чемпионов. Группа D

ЮНОСТЬ — ПЕЛИКАНС — 2:3 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:3)

ЮНОСТЬ: И.Брикун (Шелепнев); Ногачев — Антонов (к), Колготин — Мальцев — Цыганов; Геращенко — Мицкевич, Парфеевец — Кулаков — Лопачук; Лесников — Казакевич, Аносов — Дрозд — Стефанович; Дюков — Щечин, Гайнетдинов — К.Брикун — Черников.

ПЕЛИКАНС: Толванен (Патрикайнен); Воробей — Пьетрониро, Лахтинен — Тойвола — Ниеминен; Щемеров — Ек, Саарелайнен — Мустонен — Танус; Киннунен — Пюнненен, Хейно — Вартиайнен — Мереля; Салонен — Хямяляйнен — Хаартанен, Уймонен.

ШАЙБЫ: 0:1 — Мустонен (Танус, Лахтинен, 0.55). 0:2 — Саарелайнен (Мустонен, Ек, 20.47). 1:2 — Мицкевич (Лесников, Лопачук, 28.40). 2:2 — Ногачев (Цыганов, Мальцев, 29.21-бол.). 2:3 — Лахтинен (победный буллит).

Минчане могут выйти в плей-офф даже в случае поражения от «Пеликанс» в овертайме или по буллитам. Но для этого надо будет, чтобы «Лозанна» побеждала «Тршинец» в основное время.

Поражение в основное время с любым счетом лишило бы «Юность» шансов на плей-офф.

Турнирное положение в группе "D": Лозанна — 9 очков (5 матчей), Юность — 9 (6), Тршинец — 8 (5), Пеликанс — 7 (6).


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