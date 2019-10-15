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В среду «бабье лето» в Беларуси продолжится

  • 15.10.2019, 22:10
В среду «бабье лето» в Беларуси продолжится

Будет до +22.

В Беларуси продолжается "бабье лето". 16 октября — по-сентябрьски тепло, среднесуточная температура — на 10 °C выше климатической нормы, передает euroradio.fm.

В среду, 16 октября, в Беларуси — переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется юго-западный, южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью будет +7... +12 °С, днем — от +16 до + 22 °C. Атмосферное давление будет падать.

Под вечер будет ощущаться влияние малоактивного атмосферного фронта, который в перспективе принесет дожди и более влажный воздух.


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