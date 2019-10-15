АПешечка корчится безъязыкая Игорь Яковенко

15.10.2019, 22:30

Игорь Яковенко

Путинизм – это практика создания мафиозной империи.

На прокремлевском сайте "Актуальные комментарии" завели рубрику "Путинизм". Благословил рождение этой рубрики Владислав Сурков, который объяснил актуальность данного начинания так: "Исследовать путинизм как действующую идеологию повседневности со всеми его социальными инновациями и продуктивными противоречиями — очень полезное начинание. Потому что путинизм представляет собой глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования".

Владиславу Суркову очень хочется быть главным идеологом при Путине. Как Суслов при Брежневе. Как Розенберг при Гитлере. Как Джентиле при Муссолини. Много лет страдальцы по идеологии стонали и жаловались, что им мешает проклятая 13-я статья Конституции РФ, запрещающая государственную официальную идеологию. Можно подумать, что хоть какая-то статья Конституции РФ может помешать хоть какой-нибудь гадости в путинской России.

Идеологии путинизма нет и быть не может. Потому что в основе самой людоедской идеологии всегда лежит некая идея, привлекательная для большинства, некий соблазнительный образ будущего. В основе коммунизма – свободный труд, справедливость и равенство людей. В основе фашизма и нацизма – идеи коллективизма и корпоративизма. Коммунистический соблазн – образ будущего как рая на земле для всего человечества. Фашистский и нацистский соблазн – рай на земле для отдельных народов за счет всех остальных… Фантики. Разворачиваешь, а внутри Гулаг с Холокостом.

Путинизм – это практика создания мафиозной империи, в которой власть узурпируется с помощью тотальной лжи и насилия исключительно для воровства в невиданных ранее масштабах. В нем изначально не было никакой привлекательной идеи, которую можно изложить в качестве образа будущего. Поэтому ни путинского "Манифеста", ни путинского "Майн кампфа", даже какой-нибудь захудалой книжки, в которой излагалась бы идеология путинизма, за 20 лет не появилось. Не говоря уж о 55 томах ПСС Ленина и прочем наследии любой тоталитарной и не только тоталитарной идеологии.

Путину идеология нужна как корове седло. Ему и без нее хорошо. А вот обслуге, всяким сурковым-соловьевым и прочим шахназаровым без идеологии… в принципе, тоже нормально, но чего-то хочется эдакого, возвышенного. Чтоб в Википедии было написано: "один из главных идеологов путинизма". Не просто холуй путинский и ворюга несусветный, а и-де-о-лог! Это же совсем по другому звучит!

А поскольку никакую идеологию путинизма сочинить невозможно, проделывается следующий фокус. Следите за руками.

Делай раз: "путинизм – действующая идеология повседневности". Это примерно, как сказать "идеология севрюжины с хреном". Ну, или "идеология сапогов всмятку". Понятие "повседневность" - антипод понятия "идеология", поскольку повседневность – это будни, рутина, состояние нерефлексирующего потока жизни. Оглянулся, задумался, заглянул в будущее – все, вырвался из потока, ты уже не в повседневности. Сурков хотел написать заумь, а написал обыкновенную глупость. Но это не все.

Делай два. Путинизм, оказывается, это лайфхак. Глобальный, политический. Лайфхак – это полезный совет по решению практической задачи. Как выкрутить разбитую лампочку из патрона. Как избежать очереди или сберечь деньги в кризис. В этом смысле, путинизм, действительно, лайфхак. Пособие по узурпации власти и превращению страны в самую главную угрозу на планете и крупнейшего торговца неприятностями. Только к идеологии это снова не имеет никакого отношения.

Ну, и, наконец, делай три. Вы говорите, мол, нет пророка в своем Отечестве? Вам нужно мнение Запада? Без проблем. Берем пару-тройку публикаций в западных изданиях, написанных либо прикормленными валдайскими "экспертами", либо просто "полезными идиотами", которые вот уже третий десяток лет морщат лоб, пытаясь ответить на вопрос "ху из мистер Путин?". И вот вам "мировое общественное мнение", тщетно пытающееся вместить в себя "огромность путинизма". Умом же Россию не понять, - вы что, забыли?

Все это убожество неизбежно станут разносить по всяким круглым столам и конференциям. Пачкать этой сурковско-соловьевской грязью эфиры и сайты. Надо же как-то прикрыть срам тех преступлений, которыми покрыл себя путинский режим. Ну, и заодно, как-то оправдать свое вполне бессмысленное нахождение во власти, которой не нужны никакие идеологии и никакие идеологи.

Игорь Яковенко, blogspot.com