Как приготовить идеальный датский завтрак hygge 16.10.2019, 8:32

Главное — не забыть кофе.

Что такое hygge? Чувство абсолютного счастья, гармонии и уюта. Так описывают свое состояние датчане, которые, как известно, считаются самой счастливой нацией в мире. День людей, полностью удовлетворенных жизнью, начинается с правильного завтрака. Дания - родина множества оригинальных утренних блюд, про некоторых из них я расскажу в этой статье. Возможно, среди этих закусок вы найдете что-то, что будете готовить каждый день, пишет myseldon.com.

День в Копенгагене традиционно начинается с трех ингредиентов: ржаного хлеба, яиц и кофе. Сейчас особой популярностью среди скандинавских гурманов пользуется выпечка (вы бы знали, как много пекарен и булочных расположено на уютных датских улочках!). Каша также очень важна, особенно в холодные зимние утра. И конечно же, не стоит забывать про поздний завтрак, когда можно побаловать себя яичницей со свежей зеленью и копченым лососем.

Гред

Ржаной хлеб, яйца и кофе: как приготовить идеальный датский завтрак hygge

Целые поколения датчан выросли на овсянке. Эта дешевая и простая еда, называемая гред, десятилетиями была в гастрономическом топе скандинавов, и у каждого есть свой любимый рецепт полезной каши.

Овес может быть приготовлен в воде или на молоке, с сахаром и маслом или без него, и может быть покрыт сверху сухофруктами, орехами, медом и сиропами. Варианты бесконечны. Не бойтесь экспериментировать, только так вы найдете свой.

Гранола и йогурт

Ржаной хлеб, яйца и кофе: как приготовить идеальный датский завтрак hygge

Гранола представляет собой хрустящую смесь жареных орехов, хлопьев зерна и сухофруктов и часто готовится в домашних условиях. Эта быстрая и полезная закуска смешивается с простым греческим йогуртом, медом и кленовым сиропом. Мой любимый рецепт гранолы - с запеченной тыквой и кленовым сиропом.

Яйцо всмятку с ржаным хлебом и маслом

Ржаной хлеб, яйца и кофе: как приготовить идеальный датский завтрак hygge

Идеальный способ начать напряженный день. Яйцо должно быть приготовлено до совершенства (шесть минут в кипящей воде), чтобы желток был жидким. Ингредиент подают с ломтиком ржаного хлеба, слегка обжаренным на сковороде. Яйцо можно выложить на хлеб, а можно есть вприкуску.

Утренние булочки

Ржаной хлеб, яйца и кофе: как приготовить идеальный датский завтрак hygge

Свежие булочки из цельной пшеницы, часто покрытые тыквенными или кунжутными семечками или жареными хлопьями овса, - отличная компания к чашечке бодрящего кофе или ароматного чая. Лучше всего есть воздушные хлебобулочные изделия с маслом и джемом (или же с сыром и ветчиной).

В большинстве заведений есть отдельное меню для свежих булочек, где подробно описаны сезонные добавки (ягоды летом, яблоки осенью), нарезанный сыр и разные виды колбас. Вы выбираете свой кофе и заказываете рулет. Цена на сладкие и соленые блюда, как правило, одинаковая.

Открытые сэндвичи

Ржаной хлеб, яйца и кофе: как приготовить идеальный датский завтрак hygge

Smørrebrød - хлеб с маслом (smør в переводе с датского означает "сливочное масло" и "хлеб" - brød). Но это слишком скучно! Поэтому датские кулинары придумали сотни вариантов приготовления открытых бутербродов. Сытные сэндвичи готовят с самыми разными начинками, как сладкими, так и солеными. Традиционные добавки:

маринованная сельдь и скумбрия;

копченая рыба и угорь;

вяленое мясо, рубленая печень;

тартар из говядины, паштет;

гравлакс или копченый лосось.

В качестве дополнительных ингредиентов используют вареное яйцо, маринованную свеклу, твердый сыр, репчатый лук. Не забывают датчане и про свежие овощи (огурцы, помидоры, тыкву). Бутерброды украшают майонезом, зеленым луком, сливками из хрена, ломтиком лимона или веточками душистого укропа.

Изысканные вариации сэндвичей могут также быть приправлены пикантным соусом ремулад из чеснока, белыми анчоусами, икрой, микрогринами и даже сырым яичным желтком. Такие угощения удивят даже искушенных гурманов.

Датская выпечка

Ржаной хлеб, яйца и кофе: как приготовить идеальный датский завтрак hygge

Если чувствуете, что у вас есть немного свободного времени и желание побаловать себя, возьмите ароматную булочку из слоеного и хрустящего теста. Существует так много вариаций десерта, и во многих из них корица и мускатный орех являются ключевыми ингредиентами.

Самая модная на сегодняшний день датская булочка, доступная сейчас во всем мире, - это крученая булочка с кардамоном и булочка с корицей, часто приправленная приторной глазурью из коричневого сахара. Десерт украшает сахарная пудра, миндальные хлопья, шоколадная стружка.

И не забудь кофе!

Ржаной хлеб, яйца и кофе: как приготовить идеальный датский завтрак hygge

Кофе абсолютно необходим во время завтрака, если вы находитесь в Копенгагене или любом другом датском городе. Когда-то датчане были известны тем, что бодрящий напиток хранили в высоких колбах, чтобы подавать горячим в течение дня. Многое изменилось с того времени, но не любовь скандинавов к черному кофе.