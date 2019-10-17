Ученые обнаружили таинственный город в джунглях Камбоджи 17.10.2019, 7:54

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Он оказался первой столицей древней империи.

Исследователи заново открыли древний город кхмерской империи, который на протяжении веков был скрыт пышными джунглями на территории современной Камбоджи, сообщает nv.ua.

Город под названием Махендрапарват, который иногда называют «потерянным городом Камбоджи», был первой столицей кхмерской империи, индуистско-буддийской страны в Юго-Восточной Азии, которая просуществовала с 9 по 15 века нашей эры.

Археологи и историки знали о существовании Махендрапарвата в течение многих десятилетий, но сохранившиеся археологические свидетельства этого ангкорского города до сих пор были скудными.

В новой статье, в которой собраны результаты многолетней исследовательской кампании, международная команда опубликовала то, что, по их словам, является наиболее точной идентификацией столицы раннего Ангкора, данные были собраны благодаря воздушному лазерному сканированию (LIDAR).

Исследовательская группа нанесла на карту расширенную городскую сеть, которая, как они говорят, датируется 9-м веком, расположенную на плато Пном Кулен, к северо-востоку от города Ангкор.

«Горный регион Пном Кулен до настоящего времени получал поразительно мало внимания. Он почти полностью отсутствует на археологических картах, кроме точек, которые обозначают остатки некоторых храмов», — объясняют исследователи во главе с первым автором и археологом Жаном-Батистом Шевансом из Фонда археологии в Великобритании.

В рамках исследовательской работы, которая началась в 2012 году и продолжалась до 2017 года, команда смогла увидеть сквозь слои растительности и грязи тысячи ранее неизвестных объектов. Выяснилось, что городская сеть охватывает около 50 квадратных километров.

«Многочисленные элементы антропогенного ландшафта соединяются с этой более широкой сетью, что предполагает разработку общего городского плана. Дамбы, стены водохранилища и ограждения храмов, кварталов и даже королевского дворца примыкают или совпадают с насыпными линейными элементами», — объясняют исследователи.

Несмотря на сложный дизайн и изощренность проекта потерянного города, он существовал недолго. В последующие годы Кхмерская Империя перенесла свой центр в новую столицу, Ангкор, возможно, из-за лучших условий для выращивания продуктов питания.