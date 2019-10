Свадебные генералы ГРУ и операция «слив» 1 Александр Коваленко, sprotyv.info

17.10.2019, 8:18

2,380

Новое разоблачение Боширова-Чепиги имеет занимательную предысторию.

Итак, мы с вами дождались очередную серию затянувшегося, но не теряющего от того актуальности и привлекательности, сериала «Слив». Слив агентов, спецопераций и, как показывают события последних дней, высших чинов ГРУ. Но, обо всём по порядку.

Так, намедни, Радио Свобода и группа Bellingcat представили на суд общественности (расследование, согласно которому российский разведчик Анатолий Чепига Руслан Боширов имеет непосредственное отношение к генерал-майору Андрею Аверьянову, командиру войсковой части 29155, о которой неделю назад туманно написало издание The New York Times, как о месте, откуда проводятся операции по дестабилизации Европы.

И именно это расследование, возможно, станет апогеем сезона 2019 сериала «Слив» или точнее сказать – операции «Слив». Масштабной, всеобъемлющей и крайне продуманной операции по поступательному и неспешному сливу ГРУ и его дискредитации в первую очередь, перед высшим военно-политическим руководством РФ, через международной резонанс.

Но, обо всём по порядку и я бы даже сказал по пунктам, ведь серия «Свадебный генерал» имеет довольно занимательную предысторию.

Напомню, что предысторией к «свадебному генералу» стала публикация в The New York Times от 26 сентября, посвященная тому, что убийцей Зелимхана Хангошвили в Берлине может быть бывший российский полицейский Владимир Степанов, который в 2005 году был приговорен к 24 годам колонии за заказное убийство. В своём материале The New York Times ссылалось на анонимное письмо, в котором указывалось на то, кто убийца.

Буквально сразу же на эту публикацию крайне негативно отреагировал один из «независимых» расследователей по делу об убийстве Хангошвили — Роман Доброхотов, руководитель The Insider. Ведь по данным Доброхотова, Степанов не имеет никакого отношения к убийству Хангошвили.

И это не удивительно, ведь если принять во внимание информацию от NYT то дальнейшие расследование The Insider, косвенно указывающее на спецоперацию ГРУ в Берлине, сыпется как карточный домик.

Между тем, NYT не унывает и уже 8 октября выходит статья про секретную часть ГРУ №29155, которая дестабилизирует Европу. В данном случае издание ссылается уже не на анонимное письмо, а на некие источники в соответствующих разведслужбах.

И буквально подхватив лейтмотив части 29155 к концу недели выходит на-гора вышеуказанное масштабное расследование по этой части с привязкой к предыдущим расследованиям группы Доброхотова по спецоперациям ГРУ, в частности, попытке устранения Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери и перевороту в Черногории.

Что примечательно, данное расследование русскоязычными журналистами, а также фото, на котором запечатлен генерал Аверьянов и разведчик Чепига в одном месте доказывают, что находка не просто была сделана в России внезапно, как результат глубокой работы с открытыми источниками. Это заготовка, обеспеченная всеми необходимыми материалами именно от той структуры, которая могла получить к ним доступ вне зависимости от степени секретности.

В свою очередь, одним пакетом опубликованные материалы от NYT, The Insider, а за компанию и «Радио Свобода», не только в очередной раз подорвали пласт провалившихся спецопераций ГРУ в Солсбери, Черногории и прочих, но и красной нитью связали генерал-майора Аверьянова с Балканами – подбрюшьем Европы, исторически контролируемом ГРУ.

Явно историю кое-кто пытается настоятельно переписать, но не отвлекаемся и идём дальше.

Как мы можем с вами видеть, в обоих случаях NYT был использован для разогрева темы, как по Берлину, так и по воинской части с последующими молниеносными расследованиями, расследованиями которые традиционно касаются исключительно ГРУ, но не задевают интересов ФСБ или СВР. А если быть точнее, то даже способствуют интересам Лубянки.

Это так же говорит о заранее заготовленной почве «расследования», изрядно удобренной фактажом и соответствующими фото и видеоматериалами, для которой вбросы через NYT стали спусковым крючком.

Собственно, ГРУ, как и год назад, встретит годовщину своей организации в вихре очередного грандиозного провала и скандала, что основным конкурентам данной силовой структуры только и нужно. А сериал «Слив» как и сама операция «Слив» не завершены и нас ждёт ещё немало интересных ходов и финтов, в рамках этого эпичного противостояния. Хотя, как по мне, больше напоминающего избиение младенца, ведь бессилие ГРУ в этой битве нарочито показательное даже несмотря на ответку в виде раскручивания военной разведкой скандала вокруг агента ЦРУ и сотрудника СВР РФ Олега Смоленкова.

Также, стоит отметить, что эти все движения через NYT и «Радио Свобода» в очередных расследованиях по ГРУ должны показать именно внешний, а не внутри нероссийский след.

Александр Коваленко, sprotyv.info