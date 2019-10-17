Сегодня — 20 лет первому «Маршу свободы» 17.10.2019, 9:06

Борьба за свободу нашей страны продолжается.

17 октября исполняется 20 лет «Маршу свободы» – одной из самых массовых и значимых демонстраций белорусской оппозиции. Акция вошла в историю и открыла новую страницу белорусского Сопротивления, сообщает телеграмм-канал «Баста».

1999 год стал годом похищений и убийств лидеров демократической оппозиции Юрия Захаренко и Виктора Гончара, бизнесмена Анатолия Красовского. В марте 1999 года при загадочных обстоятельствах умер сильнейший политик и самый популярный оппонент Лукашенко Геннадий Карпенко. В тюрьмах находятся депутаты Верховного Совета 13-го созыва Андрей Климов, Владимир Кудинов, художник Алесь Пушкин и другие видные оппозиционеры. Усиливается давление на независимые СМИ. «Закручивание гаек» происходит на всех направлениях. Активизируется и укрепляется РНЕ. При попустительстве и поддержке властей неофашисты совершают нападения на демократов. Некоторые отделения милиции начинают совместное с «рнешниками» патрулирование улиц.

За несколько месяцев до акции истек пятилетний срок правления, на который избран Александр Лукашенко. Дальнейшее его пребывание у власти незаконно. Но попытка оппозиции провести альтернативные выборы президента окончилась неудачей.

Кажется, что ничто не сможет остановить дальнейшую физическую ликвидацию оппонентов режима по сценарию латиноамериканских «эскадронов смерти».

В этой ситуации выход на улицы Минска десятков тысяч людей стал полной неожиданностью для многих. Большинство протестующих – молодежь. Участники «Марша Свободы» разворачивают 30-метровые бело-красно-белый флаг и флаг Европейского Союза. Лозунги Марша – «Свободу политзаключенным!», «Нет диктатуре!», «Беларусь в Европу!». Многотысячная колонна прошла по улицам города, развенчав миф о слабости оппозиции.

Акция завершилась столкновениями протестующих с ОМОНом. Десятки участников были арестованы, против организаторов возбуждено уголовное дело. Европейский Союз, ОБСЕ, и целый ряд западных стран осудили применение силы против мирных демонстрантов и заявили, что столкновения спровоцировали минские власти и руководство МВД.

«Марш Свободы» продемонстрировал, что в Беларуси живет народ, который предпочитает европейский демократический путь развития средневековой диктатуре и варварству. Акция вернула белорусам надежду и показала всему миру, что борьба за свободу нашей страны продолжается.