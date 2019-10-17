«Не будьте дураком»: Трамп написал открытое письмо Эрдогану 2 17.10.2019, 9:19

Фото: Jim Lo Scalzo / EPA

СМИ опубликовали скан документа.

Президент США Дональд Трамп призвал турецкого лидера Реджепа Эрдогана не быть упертым: решить сирийский вопрос мирным путем и "не подводить мир". Об этом хозяин Белого дома написал Эрдогану в письме за день до начала турецкого вторжения в Сирию, передает CNN (перевод — liga.net).

"Вы войдете в историю в лучшем свете, если решите пойти правильным и гуманным путем. И точно также вы войдете в историю как дьявол, если этого не случится. Не будьте таким жестким парнем. Не будьте дураком!", - написал президент США.

Трамп проакцентировал, что в случае продолжения турецкого вторжения он уничтожит экономику Турции.

"Давайте работать над хорошей сделкой! Вы не хотите быть ответственным за убийства тысяч людей, а я не хочу быть ответственным за уничтожение турецкой экономики", - сообщил Трамп.

Президент США объяснил Эрдогану, что лидер сирийских курдов генерал Мазлум хочет переговоров с Анкарой и готов к уступкам, которых не делал ранее.

Ранее Эрдоган объявил о начале военной операции "Мирная весна" на территории Сирии. Он заявил, что операция будет направлена против членов Рабочей партии Курдистана и ИГ.

Президент США назвал вторжение "плохой идеей", а Сенат США пообещал наложить на Турцию "санкции из ада".

Эрдоган в ответе Трампу заявил, что у Турции есть "юридические основания" размещать войска в Сирии, в отличии от США.