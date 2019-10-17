Скупой платит дважды 1 17.10.2019, 9:27

Что скрывается за китайскими кредитами для Беларуси?

Скандальный завод беленой целлюлозы под Светлогорском, строительством которого занималась китайская компания, получил разрешение Госпромнадзора на работу. И это несмотря на явные нарушения и протест жителей города. Строительство завода сопровождалось неприятными для властей инцидентами. В конце концов белорусская сторона разорвала договор с КНР.

Контракт с китайским подрядчиком в прошлом году расторгла Добрушская бумажная фабрика. Модернизация китайскими фирмами обоих наших цементных заводов так и не вывела их из рядов убыточных.

Многие китайские инвестиции выходят властям боком, но официальный Минск продолжает брать кредиты в КНР. На этой неделе стало известно, что наша страна находится в 30-ке самых крупных должников Поднебесной.

Несут ли подобные проекты угрозу для Беларуси?

Cайт Сharter97.org обратился за комментарием к правозащитнице из Светлогорска Елене Маслюковой, которая активно участвовала в борьбе с вредным предприятием.

Экономическую целесообразность китайских инвестиций для Беларуси прокомментировал доктор экономических наук Борис Желиба.

Елена Маслюкова: «В 21-м веке такого производства быть не должно!»

- Как вы отнеслись к решению властей разрешить работу завода в Светлогорске?

- Честно говоря, нашу инициативную группу это не удивило по ряду причин. Во-первых, всем известно, что этот завод строился по личному указу Лукашенко. Понятное дело, что этот человек сейчас ни в коем случае не признается, что это был ошибочный указ, что людей не послушали. А ведь было собрано более десяти тысяч подписей! И сейчас власти будут пробовать запустить завод.

Перед разговором с вами я вернулась с завода — вонь возле него стоит такая, что дышать просто невозможно. Реально осязаешь, как оттуда вылетает какая-то пыль белесого цвета и оседать пятнами на кожу. А запах какой!

Мы — против того, чтоб его запускали. Мы — за то, чтобы его закрыли и забыли, что он существует.

- Недавно в Сети появились фото работы завода ночью. Нарушения видны невооруженным взглядом. Почему власти закрывают на это глаза?

- Мне неоднократно приходилось наблюдать эти выхлопы и сбросы в реку Березину грязи, пены и воды. Со всех щелей валит дым и пар. Вместе с клубами дыма выходит этот неприятный запах — до сих пор это все происходит бесконтрольно.

Буквально перед разговором с вами случилась очень парадоксальная ситуация. Присутствовала журналист «Зеленой сети», специалисты из «Экодома» и я там была вместе с ними. Все ощущаем вонь, но читаем на электронном табло информацию: «этан-теол, метан-теол — не выявлены». Потому что измерения производились утром и в южной части, а ветер сегодня — северно-западный.

Таким образом руководство завода все время обманывает людей и никакого доверия к ним нет.

Вчера вечером в городе была сильная вонь, сегодня — в районе самого завода, в промышленной зоне. Вы же понимаете, что в 21-м веке такого производства быть не должно! Это должен быть «завод-космос», чтобы он стоял и люди даже не знали о том, что он cуществует.

Чтобы жители Светлогорска не ощущали эти запахи, не видели этих выбросов, этого дыма, валящего из всех щелей. Чтобы люди не слышали этого грохота и писка, который идет от комбината. Нам постоянно жалуются, что под утро из-за шума спать практически невозможно

- Была информация о том, что австрийцы предлагали за миллиард долларов построить первоклассный завод. Почему власти выбрали китайцев?

- Действительно, когда в 2012 году появилась информация о том, что собираются строить этот завод, первоначально говорилось о том, что компания «Ангрид» построит его под ключ. Австрийцы бы его построили, но вопрос упирался в деньги.

У Беларуси фактически не было cредств, чтобы построить этот завод. Поэтому пришлось согласиться на «конфетку в цветной обертке» в виде китайского предложения. А почему бы и нет: взять кредит, затем по нему будем расплачиваться. В конце концов оказалось то, что компания, которая на тот момент никогда не строила подобных заводов, приступила к строительству.

Нам сказали, что это будет за китайские деньги, это будут китайские работники, но будут использовать австрийские технологии и оборудование. Сейчас нам не известно, австрийское ли там оборудование, так как представители компании «Ангрид» периодически по приглашению руководства завода туда приезжают. Приезжают и уезжают, а завод как не работал, так и не работает.

Как говорится — скупой платит дважды. Так оно и оказалось: более 700 миллионов долларов власти взяли в кредит у Китая, китайцы начали строить — построили по своим нормам и стандартам. А мы получили это «чудо», которое не работает.

Белорусы — люди богатые, они могут за все заплатить. На сегодняшний момент власти же вложили в этот завод более 1 миллиарда долларов. А прибыли так и нет.

В этой ситуации самое страшное не то, что белорусы потеряли деньги. Деньги — дело наживное. А вот вернуть здоровье невозможно ни за какие деньги! Работники завода теряют его просто молниеносно.

А почему его должны терять люди, которые живут в городе и стали заложниками этого производства? Нам это абсолютно непонятно. В чем виноваты детки, которые не могут выйти погулять на улицу, потому что там банально воняет? В чем провинились те люди, которые прожили всю жизнь в этом городе и его очень любят? Почему мы должны дышать этой гадостью и отравляться?

К сожалению, наша страна, мягко говоря, неправовая. Увы, для этого государства люди — никто и звать их — никак!

- Как вы считаете, отвечают ли китайские технологии современным вызовам и стандартам?

- Дело в том, что нет никакого доверия к китайским товарам, не говоря о том, что они строят. Достаточно посмотреть, что они построили в Светлогорске, Добруще, «Великом камне» в Минске, в Бресте.

Неужели нельзя было сразу понять, что нет у китайцев ни современных стандартов, ни качества работ. У них товары однодневка — купил-выкинул. Как говорится: «не родился еще тот человек, который обдурит китайца». А они обдурят кого угодно — весь мир, не только белорусов.

- Cегодня экология стала темой, которая объединяет людей по всей Беларуси. Почему она нашла такой отклик среди белорусов?

- На сегодняшний день наибольшим приоритетом является человек, его здоровье, его жизнь, его комфорт.

К сожалению, такую бедную и зависимую страну попросту превращают в свалку подобными предприятиями. Люди понимают, что так не должно быть.

Потому и появилось экологическое движение. Сегодня это и Гомель, и Брест, и БелАЭС. Это все — болевые точки Беларуси, потому что люди в первую очередь беспокоятся о своем здоровьи, прекрасно понимая, что эти власти ничего хорошего не приносят белорусам.

Экономист Борис Желиба: «Идет огромная экспансия китайского капитала»

- Белорусские власти все чаще обращаются за кредитами к Китаю. Как вы относитесь к китайским инвестициям в Беларусь?

- Однозначно не ответишь. Если коротко, то двояко. С одной стороны, нам надо уходить от тотальной зависимости от России в плане заимствований. В этом плане Китай может составить серьезную альтернативу — это положительно. Кроме того, Китай уже обладает достаточно современными технологиями — это и достаточно хорошие мобильные телефоны, приложения, другая китайская техника. Те же автомобили, которые становятся в один ряд с такими лидерами легкового автомобилестроения, как Германия, Южная Корея, Япония.

Но есть еще одна сторона этого сотрудничества — ряд проектов, выполненных на китайские кредиты пока оказывается неудачными. В частности, силами китайских специалистов была произведена реконструкция всех трех цементных заводов. Как показала потом практика — эти технологии несовременные, их можно трактовать как технологии вчерашнего дня в производстве цемента. Со стороны же белорусских спецов не были продуманы вопросы маркетинга, сбыта этого цемента и т.д.

Также неудачным я считаю сотрудничество с концерном Беллесбумпром — это деревообработка, это модернизация целлюлозно-картонного комбината в Светлогорске, который не отвечает экологическим требованиям. И нам пришлось разрывать отношения с китайским подрядчиком и доделывать его собственными силами. Также неудачна бумажная фабрика в Добруше.

Есть еше ряд неудачных проектов, а нам приходится возвращать китайские валютные кредиты строго по графику. А эти многочисленные объекты не в состоянии гасить ни сами кредиты, ни проценты по ним.

Бремя ложится на бюджет, это делаем мы все — налогоплательщики. Большие ожидания мы возлагаем на Великий камень — китайско-белорусский индустриальный парк.

Конечно, так, как мы широко развернули сотрудничество с Китаем, нам нужно сотрудничать и по западному вектору. Потому что все-таки наиболее передовые технологии находятся в странах ЕС, в США, Канаде и т.д. А здесь у нас похвастаться нечем.

Но кредиты — это кредиты и их надо возвращать. Нам именно не хватает привлечения прямых иностранных инвестиций — когда современные инвесторы приходят и с нуля строят предприятие или модернизируют за свои средства. И это — не кредиты. На этих проектах будут работать белорусские специалисты. Вот это у нас слабая сторона!

- Почему Китай делится с нами лишь отсталыми технологиями?

- Я бы не сказал, что они такие уже отсталые. Да, это не технологии завтрашнего дня, пускай только сегодняшнего. Все-таки Китай — развивающаяся страна. О нем еще нельзя сказать, что это развитая страна. Отсюда и результаты. Но мы сотрудничаем с теми, кто к нам идет и не выставляет каких-то особых условий.

Китай — большая страна, вторая экономика в мире. С Китаем надо сотрудничать. В отношениях с ним нет такой опасности, как в ситуации сотрудничества с Россией.

Когда мы влезаем в такие государственные и корпоративные долги, которые сейчас выливаются в требования — это беспокоит. Россия говорит: «никаких вам больше субсидий и кредитов, пока мы не углубимся с интеграцией настолько, что порвется тонкая грань и вы войдете в состав РФ». От Китая сегодня таких угроз нет.

- В последнем рейтинге китайских должников Беларусь оказалась на 30-м месте. Несет ли это угрозу нашей стране?

- Да, я читал статью на эту тему. У китайцев довольно много должников. Прежде всего — это бывшие республики Средней Азии —Кыргызстан, Казахстан. Конечно, идет экспансия китайского капитала — и в виде кредитов, и где-то — в виде прямых инвестиций.

Китайские кредиты связанные. Они даются не деньгами, которые ты можешь по своему усмотрению использовать. К примеру — купить более современные проекты. А выдается китайскими технологиями, оборудованием, специалистами и т.д. Но такова политика Китая во всем мире.

Безусловно, она ему выгодна, дает возможность размещать заказы на китайские предприятия, для того, чтобы для нас произвести какую-то технику.

Но иногда Китай все-таки идет на уступки — в том же «Великом камне».

В любом случае, возвращать Китаю кредиты нужно по графику. Пока это нам удается за счет рефинансирования. А некоторым странам это не удается — они допускают просрочку, долги и приходится расплачиваться целыми объектами.

Но опасность стать должником существует не только перед Китаем. Можно влететь в просрочку международных кредитов в любой другой стране. Поэтому кредитополучателям все время нужно эффективно использовать эти кредиты, чтобы не попасть в должники.

В просрочки не надо попадать. Возможны реструктуризации, отнесение кредитных платежей на поздние сроки. Это, конечно, дело вредное.

Пусть в министерстве финансов все просчитывают. Опасность существуют для любого кредитополучателя.