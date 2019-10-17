Макей рассказал об автомобиле Tesla от Илона Маска 27 17.10.2019, 9:57

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ВЛАДИМИР МАКЕЙ

ФОТО: ИТАР-ТАСС

Американский миллиардер снова посмеется в «Твиттере»?

Глава МИД Беларуси Владимир Макей провел большой разговора с журналистам пяти белорусских СМИ, сообщает tut.by.

Среди прочего, у министра спросили об автомобиле Tesla «от Илона Маска», про который говорил Лукашенко.

— Недавно Александр Лукашенко рассказал, что ему Илон Маск подарил Tesla. Илон Маск посмеялся в «Твиттере», но были слухи, что что-то за этим есть — наше сотрудничество со структурами Маска. Может, расскажете, кто додумался на него выйти и что там за дела у нас со структурами Маска? Что мы предлагали? Ракеты делать или автомобили?

— Производство электромобилей — перспективное дело, в том числе и для Беларуси: вы видите, сколько внимания этому придается в других странах. А что касается вашего вопроса, то хочу сказать, что с компанией Tesla мы старались наладить связи и были соответствующие встречи представителей нашего посольства в США.

МИД направил в белорусское правительство ряд предложений по производству электромобилей в нашей стране, и мы предлагали установить ряд контактов не только с Tesla, но и с компаниями других стран, которые занимаются таким производством. Что-то было направлено в Минпром и НАН Беларуси. Я знаю, что некоторые решения приняты и сейчас Беларусь тесно работает с Китаем в этом направлении. Что касается Илона Маска, то контакты были, но, насколько мне известно, они не получили дальнейшего развития.