Эрдоган забирает у Путина возможности в Сирии 1 Юрий Жигалкин, «Радио Свобода»

17.10.2019, 10:33

2,156

Обстрел сирийского города Рас-эль-Айн с территории Турции 15 октября 2019 г.

Фото: AFP

Не стоит забывать, как Турция сбила российский военный самолет в 2015 году.

Соединенные Штаты ответили резкими заявлениями и санкциями на вторжение турецкой армии и союзных ей сирийских группировок в приграничную с Турцией территорию Сирии, контролируемую курдами. В Анкару срочно вылетели вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео. На 17 октября запланирована их встреча с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Американские политики и комментаторы говорят о крупной ошибке президента Трампа, отдавшего неожиданное распоряжение о выводе небольшого американского контингента, находившегося на линии разделения курдских и турецких сил, и предупреждают о потенциальных пагубных последствиях этого решения президента Трампа.

6 октября во время телефонного разговора с Эрдоганом Дональд Трамп сообщил об отводе американских сил из северо-восточного региона Сирии. И хотя буквально через день американские представители пояснили, что президент в действительности имел в виду лишь пятьдесят американских солдат из спецподразделений, которые должны были покинуть свои позиции на сирийско-турецкой границе и переместиться на военные базы, где находилось около тысячи американских военнослужащих, решение президента Трампа, как убеждены американские наблюдатели, было интерпретировано Анкарой как долгожданное согласие Вашингтона на операцию по зачистке приграничной территории от так называемых Демократических сил Сирии. Такого согласия Реджеп Эрдоган добивался от Белого дома несколько лет.

На следующий день турецкая армия начала бомбардировки позиций курдов, невзирая на угрозы президента Трампа "разрушить" турецкую экономику и на заявления министра обороны Марка Эспера о неослабной поддержке Соединенными Штатами союзных Демократических сил Сирии. Несколько дней спустя США объявили об эвакуации трех военных баз на северо-востоке Сирии и выводе своего контингента из Сирии. 15 октября, через неделю после начала турецкой операции, министр обороны США обвинил Турцию в том, что ее действия вызвали "многочисленные жертвы, большое число беженцев, масштабные разрушения". "Президент Эрдоган, – по словам министра обороны США, – несет полную ответственность за последствия акции, которая может привести к возрождению ИГИЛ, потенциальным военным преступлениям и расширяющемуся гуманитарному кризису".

Жители курдского города Кобани на границе с Турцией покидают дома. 16 октября 2019 г.

Фото: AFP

Принципиальный отказ президента Трампа использовать американских солдат в качестве препятствия вторжению Турции в Сирию оставил Белому дому только дипломатический инструментарий. Во вторник Дональд Трамп объявил о том, что госсекретарь США Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс встретятся в четверг с президентом Турции Эрдоганом и еще раз ясно донесут до его сведения тезис о том, что американские санкции будут оставаться в силе и расширяться до тех пор, пока Анкара не прекратит вторжение в Сирию и не пойдет на перемирие с курдами. В среду лидеры обеих партий в Конгрессе, громко осудившие действия Турции и резко критиковавшие решение президента Трампа вывести американские войска из Сирии, обсудят с президентом Трампом план действий в отношении Турции. Между тем критика в США сирийского решения президента Трампа практически единодушна. Из видных политиков лишь сенатор Рэнд Пол, стойкий противник активной американской внешней политики, нашел аргументы в защиту решения президента Трампа. Специалисты, комментаторы ведущих газет называют распоряжение о выводе войск из Сирии импульсивным решением президента.

– Для такого решения не было серьезных оснований, – говорит специалист по Ближнему Востоку, профессор университета имени Джорджа Мэйсона в Вирджинии Марк Катц. – Да, президент Трамп обещал избирателям завершить участие США в иностранных конфликтах, но не было никакого общественного давления с требованием вернуть американских солдат домой, и президент явно не понимал последствий такого решения. Он не осознает, сколь негативно оно отразится на позициях США на Ближнем Востоке, сколь упрочит положение режима Башара Асада и повысит роль России в этом регионе. Однако на этот раз последствия стали очевидны сразу. Во вторник стало известно, что Россия начала дислоцировать своих солдат в зоне турецко-курдского конфликта, которые попытаются сыграть роль миротворцев. У Владимира Путина внезапно появилась возможность занять роль, которой он всегда жаждал: арбитра на Ближнем Востоке. Конечно, эта новая операция Кремля сопряжена с риском. Российские солдаты направляются в зону конфликта. Если турецкие власти разумно решат, что они не хотят продолжать вторжение под угрозой риска конфронтации с Россией, тогда Путин в самом деле будет выглядеть крайне влиятельным лидером, осуществившим то, чего не удалось американцам. Но большой вопрос заключается в том, как поведут себя турки. Не будем забывать, что они сбили российский военный самолет в 2015 году. Можно предположить, что в ближайшее время ситуация там будет напряженной. Небольшое число российских солдат окажется в центре боевых действий между турецкой армией и курдами, которых поддерживают сейчас подразделения сирийской армии. Известно, что сирийские власти ненавидят турок, которых рассматривают как оккупантов. Я думаю, что и у курдов, и у сирийцев есть серьезные стимулы и соблазны пойти на провокации, которые могут привести к конфликту между турецкими и российскими войсками. Это может быть их целью, – считает Марк Катц.

Реджеп Эрдоган тем временем еще раз заявил, что ни на какое перемирие он не готов. Однако в ряде мест, например под городом Манбидж, позиции выходящих из региона американских военнослужащих занимают сирийские правительственные войска и российские военные. Выступая с среду утром с совместным заявлением с президентом Италии Серджо Маттареллой, Дональд Трамп отметил, что турецкая операция на северо-востоке Сирии не является американской проблемой. Он также заявил, что не видит проблемы в том, что Россия оказывает поддержку Дамаску, и отметил, что курды, защищающие свою территорию от турецких сил, "не ангелы".

Юрий Жигалкин, «Радио Свобода»