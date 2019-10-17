«Перевела 135 рублей, а бесплатную мебель не получила» 7 17.10.2019, 10:44

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Очередной развод в сети.

В сети появился свежий, но не очень оригинальный развод. Пользователь социальной сети «ВКонтакте» Алена Киришева размещает в группах «Отдам даром» чрезвычайно щедрое предложение: она якобы готова отдать всем желающим свою мебель и технику в связи с переездом на новое место, пишет «Онлайнер».

Вещи прекрасно выглядят, и находится масса желающих их забрать, но когда речь заходит о самовывозе, оказывается, что «дарительница» живет в Слуцке и собирается избавиться от вещей до обеда (в редких случаях до заката). Впрочем, она готова самостоятельно договориться с грузоперевозчиком на условиях предварительной оплаты.

О похожем разводе мы писали всего месяц назад, правда, в тот раз был другой пользователь, другой Kiwi-кошелек и другая мебель на фотографиях. Но это не исключает возможности того, что под никами Алена Киришева и Alexander Dobrogorsky скрывается один и тот же человек.

Найти пострадавших удалось не сразу. Белорусы уже привыкли к тому, что от добра добра не ищут и желающие отдать даром дорогостоящую мебель на условиях предоплаты доставки, как правило, оказываются мошенниками. Но есть еще люди, которых такими вещами не спугнуть. То, как мошенники их обрабатывают, заставляя переводить на неизвестный счет сумму за суммой, напоминает какой-то гипноз или цирковой номер.

— Я обнаружила это объявление в группе «Отдам даром», в которой сама иногда отдаю ненужные вещи, — рассказывает минчанка Мария. — Увидела объявление по поводу мебели, написала о том, что хочу ее забрать в комментарии и в личные сообщения. Дело было 3 октября, я уже давно забыла про эту мебель, но буквально вчера Алена Киришева написала, что готова ее отдать. Сказала, что находится в Слуцке и хочет срочно избавиться от мебели, поэтому «либо забирайте сегодня сами, либо заказывайте грузоперевозку». Я узнала, сколько может стоить грузоперевозка из Слуцка в Минск: 120—140 рублей. Но дарительница написала, что часто пользуется такими услугами и может порекомендовать вариант подешевле: «Я узнала, доставка мебели до вашего адреса будет стоить 65 рублей». Конечно, промелькнула мысль, что это может быть развод, но собеседница прислала номер счета, зарегистрированный на ее имя. И я решила, что я ничем не рискую: мошенницу легко будет найти.

Напомним, факт, что счет зарегистрирован на чье-то имя, не гарантирует, что его владельца будет легко найти. Например, узнать настоящее имя владельца Qiwi-кошелька можно только с санкций правоохранительных органов, в других случаях банковская система Qiwi не выдает данные своих пользователей.

— Изначально она написала, что доставка будет стоить 65 рублей. После того как я перечислила деньги, сумма неожиданно выросла: «Грузчики выставили счет за разборку и разгрузку-погрузку мебели на 25 рублей», — написала дарительница. Я человек доверчивый, представила ситуацию: вот если бы я что-то отдавала, разве со мной не могла случиться такая же ситуация? Потом появилась какая-то страховка на 40 рублей. Я не поняла, что за она, но дарительница заверила, что страховку мне отдадут вместе с мебелью. Я не стала вникать, перевела еще 65 рублей. Она написала, что деньги не пришли. Я отправляю ей копию чека. Она пишет: «У меня на счету этой суммы нет, я звонила в банк — сказали какая-то ошибка операции, переведите еще раз». Я сказала, что еще раз переводить не буду: «У меня деньги со счета сняты, значит, они дойдут к вам, может быть, на час-два позже, но они уже переведены. Чек вам я прислала». Она говорит: «Ну, может быть какая-то ошибка, что-то зависло, переведите еще хоть какую-то сумму, вдруг увидится». Я перевела ей еще 5 рублей. «Все дошло, все хорошо, мебель будет доставлена к 9—9:30 вечера». Просьбы сбросить накладную или контакты грузоперевозчика она игнорировала.

В 22:00, когда мне так ничего и не привезли, я написала: «Алена, вы так и не сбросили мне контакты грузоперевозчика, никаких фотографий накладной на товар. Сбросьте мне их контакты и документы, потому что либо они задерживаются, либо у меня уже закрадываются подозрения о мошенничестве с вашей стороны. И если я не увижу ни машину с мебелью, ни накладных и вы не вернете мне деньги, я пойду с заявлением в милицию». Она прочитала сообщение, но ничего не ответила.

Я позвонила в банк, попыталась узнать, на счет чьей платежной системы я перевела деньги. В банке сказали, что такую информацию не дают. Можно написать заявление о разбирательстве, но поскольку я все равно собираюсь подавать заявление в милицию, то не вижу особого смысла писать отдельный запрос: пусть органы разбираются.

Журналисты попытались связаться с пользователем Аленой Киришевой, но после прочтения сообщений дарительница немедленно внесла аккаунт в бан-лист и ограничила круг лиц, которые могут писать ей (ему?) в личку. Мария ищет других пострадавших, чтобы составить коллективное заявление в милицию.