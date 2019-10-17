Ученым удалось вырастить культурные растения на «лунном» и «марсианском» грунте 5 17.10.2019, 11:13

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Исследователи также смогли получить семена растений.

Ученые из Вагенингенского университета в Нидерландах засеяли 10 различными сельскохозяйственными культурами образцы "лунного" и "марсианского" грунта, которые были разработаны в NASA. В результате исследователям удалось не только вырастить растения, но и получить их семена, сообщает zn.ua.

В ходе исследования ученые решили проверить, насколько реально повторить действия героя фильма "Марсианин", который вырастил картошку в условиях Красной планеты. Это важно потому, что когда человечество начнет колонизировать другие планеты, необходимо будет создавать сельскохозяйственные плантации для обеспечения людей необходимым продовольствием.

Ученые посадили на "инопланетном грунте" кресс-салат, рукколу, томаты, редьку, рожь, киноа, шнитт-лук, шпинат, горох и лук-порей. Аналогичные культуры для контроля были высажены на обычный, земной грунт. Девять из десяти культур (за исключением шпината) хорошо росли на модельных грунтах и давали съедобные части. Семена трех культур (кресс-салата, ржи и редьки) также были успешно протестированы на всхожесть.

Количество биомассы, которая была получена на "марсианском грунте", было сопоставимо с той, которую дал земной грунт. Лунный реголит показал немного худший результат, но ученые признали его хорошим.

Исследователи пришли к выводу, что на Марсе и Луне можно не только выращивать растения для будущих поселенцев, но и собирать с них семена.