Пощипанный Путин 6 17.10.2019, 11:19

3,876

Александр Невзоров

У российского «воеводы» должна быть мисюрка.

– Прошлая неделя подарила наконец нам то, что мы давно ждали и искали – подарила нам очередной сильный исчерпывающий красивый образ России, – рассуждает известный российский публицист Александр Невзоров на «Эхе Москвы». – Это произошло в Тверской области. Там шел себе грузовой поезд. Шел себе и шел. Пыхтел, шел довольно быстро. Вот на карте уверенной рукой были впереди означены нормальные рельсы. Но их не было.

Не было ни отбойников, ни предупреждений, ничего. И этот поезд пропахал мхи, глину…

Он свалил какие-то елочки и где-то километр он буравил собой лес, пока наконец не завалился на совершенно офигевших двух медведей, которые от этого зрелища не могли в себя прийти. Это собственно на самом деле прекрасная аллегория России, потому что это называется кончились рельсы.

Вот исторические рельсы кончились, их больше нет. Их даже никто не украл, то самое обидное. Их просто нет. Вот есть великий простор современности, куда России нет пути – его, собственно, не проложено. И это лишний раз подтвердил Владимир Владимирович, блестяще подтвердил, по-моему. Наш щипанный президент, он сообщил что его щиплют…

Пытаются пощипывать. Пощипанный Путин, хорошо. Он кокетничал, он говорил, что «он вообще не против либерализма и свободы разума, но у вас там всякое – а у нас тут свои вековые традиции». Это подозрительно.

Мне всегда подозрительно, когда современный человек вдруг начинает откровенничать и интимным шепотом начинает вам сообщать, что он предпочитает пользоваться контрацептивами только из бараньей кишки, прошитой заговоренным шнурком или считает, что лапти гораздо лучше кроссовок.

Вот есть такое понятие, как развитие. И одна из автоматических функций этого развития – это списание нафиг всяких вековых функций, традиций. Развитие прежде всего – это аннуляция старого. По крайней мере, этому нас учит эволюционная теория. А чего вы так хмуритесь? Я не вижу у вас, дорогой, ни ласт, ни плавников, ни эврибазальных складок…

А Владимир Владимирович как бы признался в свойстве, которое имеет неприятное название «неразвитость». Вот он, по сути дела, говоря о вековых привычках и вековых предназначениях…

Причем, в общем сделал это так очаровательно, мило и очень хитренько. Он не стал конкретизировать, какие именно традиции во внешней и внутренней политики и в жизненному укладе лежат в основе сегодняшней России. Это традиции управления или традиции подчинения? Нет, он очень мудро не перечислял ни опричнину, ни лагеря, ни самодурство, ни самодержавие, ни самоудовлетворение, ни розги, ни батоги, ни шпицрутены… Потом там есть еще всякие кровавые воскресенья, кровавые понедельники, кровавые вторники…

…И как только солист Путин смолк, тут же нарисовался такой милый кордебалет из подхалимов. Первым вплыл на сцену Гундяев – это про либерализм. Он одернул на себе золотую пачку и сплясал «Проповедь о греховности либерализма», причем так с огоньком сплясал.

Причем понятно, что если ему когда-нибудь поручат окончательно выбрать между его христианскими доктринами и чистым путинизмом, он не задумываясь, выберет путинизм. Причем он сделал прекрасно, артистично. Он отработал свой политический танец. Уступил место Шойгу.

Вот тот был немножко интересней, потому что тот был поскромней. Шойгу просто, если вы заметили, жаловался на мерзкую западную цивилизацию, которая навязывает ему постоянно чуждые ценности.

Ему эта цивилизация навязала, во-первых, фуражку. Потому что у российского воеводы должна быть мисюрка. И она бы, кстати говоря – мисюрка – воеводе Шойгу очень пошла. И вообще, ему, верховному воеводе зачем-то было налеплено слово «министр» и всяких там понятий о баллистике, стратегии, тактике, и вообще о всяких других, абсолютно нерусских вещах.

Вот Шойгу тоже был очень аккуратен, никакой конкретики не допустил, что ему пытаются навязать. Просто вот некие вихри враждебные над ним веют, и какие ценности является ему чуждые, он не уточнил.

Затем вдруг Сурков, который решил походить по краю, совсем уже по краю, он произнес страшное, запретное слово «путинизм». И его, правда, ремарка и ответ Пескова на употребление этого «путинизм» были очень сильно отравлены лестью. Понятно, что в оценке такого явления лести меньше быть и не может, чтобы оправдать этот очень опасный изм, который… дальтонизм, кретинизм, мазохизм, маоизм…

…Мы живем в волшебное время путинизма, о чем вам сегодня напрямую сказал Сурков.