Ольга Николайчик о суде над Полиенко: Это настоящий НКВД 4 17.10.2019, 11:24

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Ольга Николайчик

Фото: svaboda.org

Идет судилище над невиновным человеком.

Об этом этом кинорежиссер и активистка «Европейской Беларуси» рассказала Сharter97.org из здания суда, где политзаключенный Дмитрий Полиенко вскрыл себе вены в знак протеста против закрытого процесса по его делу:

- Что может быть в судах над политзаключенными и активистами, которые сражаются за независимость и свободу Беларуси? Что может еще произойти, когда идет судилище над невиновным человеком? Он пошел на такой шаг из-за отчаяния и безвыходности. Мы видим ситуацию, идентичную советским временам, когда судили борцов за Беларусь, наших диссидентов. Это просто настоящий НКВД. Да, сегодня нас не убивают в Куропатах, но уничтожают другими способами. Но мы пришли сегодня в суд, чтобы поддержать Дмитрия, кричали этим судьям и слугам режима «Позор!». Эта наша позиция.