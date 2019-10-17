Игорь Гузь: Всем белорусам — лучи поддержки в борьбе за независимость 2 17.10.2019, 11:32

Игорь Гузь

Депутат Верховной Рады Украины признался в любви к нашей стране.

Об этом народный депутат Верховной Рады Украины Игорь Гузь написал в «Фейсбуке»:

- Я люблю Беларусь. Но с 2016 года я не могу въехать в эту страну. Запрет въезда на пять лет и штамп в паспорте («Черная метка» от Александра Лукашенко). Это cлучилось во второй раз. Предыдущая история длилась с 2005 по 2010 годы.

Так случилось, что находясь на прошлой неделе на границе наших стран, я не смог не воспользоваться возможностью все-таки побывать в милой для души братской стране.

Всем друзьям из Беларуси — дружеский привет и лучи поддержки в борьбе за независимую Беларусь без оков Российской империи.

Жыве Беларусь!