Вячеслав Косинеров: Пора гнать взашей этот фашизм и этих «быков»3
- 17.10.2019, 11:46
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Власти сегодня показали, что они — жалкое зрелище.
Активист анархистского движения Вячеслав Косинеров во время стрима из здания суда на политзаключенным Дмитрием Полиенко рассказал в «Фейсбуке»:
«Нас вытеснили из коридора какие-то гопники, возможно, милиционеры - они не представлялись. Пробовали ломать людям пальцы, порвали несколько курток и рюкзаков.
Ничего у властей не получилось: пусть тут собралось и не очень много людей - но все они мужественны и солидарны. Поэтому те, у кого есть совесть, могут приехать сюда, в здание суда, и помочь гнать взашей этот фашизм и этих «быков».
Потому что сами они слабые и трусливые. Боятся, глаза прячут, свет выключают - жалкое зрелище, в общем».
Напомним, что сегодня Минский городской суд продолжил рассмотрение дела против активиста Дмитрия Полиенко. В начале суда политзаключенный в знак протеста вскрыл себе вены.