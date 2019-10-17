Вячеслав Косинеров: Пора гнать взашей этот фашизм и этих «быков» 3 17.10.2019, 11:46

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Вячеслав Косинеров

Фото: citydog.by

Власти сегодня показали, что они — жалкое зрелище.

Активист анархистского движения Вячеслав Косинеров во время стрима из здания суда на политзаключенным Дмитрием Полиенко рассказал в «Фейсбуке»:

«Нас вытеснили из коридора какие-то гопники, возможно, милиционеры - они не представлялись. Пробовали ломать людям пальцы, порвали несколько курток и рюкзаков.

Ничего у властей не получилось: пусть тут собралось и не очень много людей - но все они мужественны и солидарны. Поэтому те, у кого есть совесть, могут приехать сюда, в здание суда, и помочь гнать взашей этот фашизм и этих «быков».

Потому что сами они слабые и трусливые. Боятся, глаза прячут, свет выключают - жалкое зрелище, в общем».

Напомним, что сегодня Минский городской суд продолжил рассмотрение дела против активиста Дмитрия Полиенко. В начале суда политзаключенный в знак протеста вскрыл себе вены.