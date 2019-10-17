Святослав Вакарчук: Проверяем все законы «Слуги народа» 17.10.2019, 11:54

СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

ФОТО: УНИАН

Лидер украинской партии «Голос» заявил, что для его партии правила и институты превыше всего.

Лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук заявляет, что его фракция в Верховной Раде перед голосованием все законопроекты "Слуги народа" проверяет на так называемый "фактор Януковича", пишет "Украинская правда".

"В нашей команде мы проверяем законы на "фактор Януковича" (не направлены ли они на концентрацию власти в одних руках, – ред.)

Вот вносится "Слугой народа" очередной законопроект. Особенно по изменению правил, Конституции. И когда мы его рассматриваем, мы смотрим: если бы президентом был Янукович, мы бы голосовали за этот закон или нет?

Вот если ты понимаешь, что при президенте Януковиче мы бы за такое не голосовали, мы за него не голосуем и при президенте Зеленском. Потому что для нас нет разницы – президент Янукович, президент Зеленский, президент Ющенко, президент Порошенко, президент Джефферсон или Авраам Линкольн", — заявил Вакарчук.

По словам Вакарчука, для его партии правила и институты превыше всего, а фамилии на втором месте.

На вопрос, нравится ли ему, как президент Владимир Зеленский работает с парламентом, Вакарчук сказал, что ему не нравится несколько вещей.

В частности, то, что новый президент начал с того, чтобы де-юре сцементировать свою власть и усилить свои полномочия.

По мнению Вакарчука, это "очень неэффективная и очень опасная история".

Он считает, что настоящая реформа в стране – это когда ты смог создать такие правила и такие институты сильные, которые бы пережили в хорошем смысле слова любого лидера, каким бы хорошим или плохим он ни был.