Видеофакт: Сколько машин в Минске проехало на запрещающий сигнал светофора? 3 17.10.2019, 12:01

2,131

Иллюстрационное фото

Попробуйте посчитать.

В Минске порой страшно останавливаться на желтый сигнал светофора. Тебе в задний бампер попросту может прилететь «проскочун», который не рассчитывал, что ты прекратишь движение, пишет «Онлайнер».

Могут и обсигналить. Поэтому опытные водители, останавливаясь, смотрят не только вперед, но и поглядывают в зеркало заднего вида. Но некоторые автомобилисты проезжают не то что на желтый, а на самый что ни на есть красный! Смотрим видео.

Ролик был снят на проспекте Независимости в районе парка Челюскинцев. Прямо возле перекрестка с улицей Натуралистов есть регулируемый пешеходный переход. Светофор обычно горит зеленым, но пешеходы могут остановить поток, нажав на кнопку. Так и сделали парень с девушкой на видео. Несколько автомобилей проскочили на желтый. А парочка проехала, когда красный горел уже довольно продолжительное время.

«На проспекте Независимости, видимо, некоторые водители понимают название проспекта буквально — независим от обстановки и ПДД. На видео видно, как красный горит уже несколько секунд, но ни водителя такси, ни последующего за ним это не остановило, хотя поток машин стоит», — прокомментировал видео автор.