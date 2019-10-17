Ученые показали первое в мире селфи, сделанное растением 1 17.10.2019, 12:10

Участником эксперимента оказался папоротник, которого ученые прозвали Питом.

В Великобритании ученые поделились первым в мире селфи, которое сделано растением. Соответствующий кадр предоставлен сотрудниками Зоологического общества Лондона, пишет lenta.ua.

Запечатлеть фото со своим участием растение смогло за счет использования сгенерированной им же энергии.

Участником эксперимента оказался папоротник, которого ученые прозвали Питом. Экспертов интересовало, способен ли данный представитель флоры задействовать ресурсы для функционирования гаджетов в условиях тропических лесов.

Фото: pixabay.com

В итоге удалось установить, что по мере роста растения происходит отложение биовещества, выступающего затем материалом для питания содержащихся в почве бактерий.

После трансформации энергия в самом деле может послужить природным топливом не только для камер, но и для некоторых иных устройств. В указанном эксперименте папоротник в течение 20 секунд осуществлял съемку.