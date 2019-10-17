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Некоторые жители Литвы будут получать лекарства бесплатно

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  • 17.10.2019, 12:31
Некоторые жители Литвы будут получать лекарства бесплатно

Новый порядок касается социально-уязвимых групп населения.

За такие поправки в Парламенте Литвы 17 октября проголосовали 97 депутатов, 1 воздержался, пишет delfi.lt.

Консерватор Миколас Маяускас поддержал эту инициативу, однако сомневался в том, что у фармацевтов не возникнут проблемы.

«Могу заверить, что тут ни фармацевтам, ни врачам ничего делать не надо. Мы вынесли уроки из ситуаций, когда решения зависели от врачей или фармацевтов. Электронные системы взаимосвязаны, будет проходить автоматический обмен данными. Когда человеку назначат лекарство, он просто придет в аптеку, и фармацевт будет видеть, что деньги с этого человека не надо брать», – сказал глава Минздрава Аурелиюс Верига.


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