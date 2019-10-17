закрыть
17 октября 2019, четверг, 13:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Как реагировали на нобелевский триумф соотечественниц польские и белорусские власти

4
  • 17.10.2019, 12:33
  • 1,653
Как реагировали на нобелевский триумф соотечественниц польские и белорусские власти
Светлана Алексиевич и Ольга Токарчук

Иначе, чем позорной, реакцию наших властей не назвать.

Это событие всколыхнуло всю Польшу, хотя к нобелевским триумфам ей не привыкать – Токарчук стала пятым польским писателем, который был награжден Нобелевской премией. Тем не менее, радости поляков не было границ, причем радовались не только простые граждане, но и высокопоставленные чиновники, пишет «Салiдарнасць».

Так министр финансов Польши Ежи Квечиньский сообщил в своем Twitter, что освободил Токарчук от подоходного налога на Нобелевскую премию. В денежном выражении премия составляет 9 миллионов шведских крон или около 900 тысяч долларов. Ставка налога на прибыль от денежных наград в Польше – 10%. Без решения министра лауреатке пришлось бы заплатить налог в размере примерно 90 тысяч долларов.

Вице-премьер правительства Польши, министр культуры и национального наследия Петр Глиньский пообещал прочесть все книги Токарчук. Ранее он признавался, что начинал читать ее книги, но ни одной не дочитал до конца.

«В связи с наградой госпожи Токарчук, как министр культуры, тем более обязуюсь вернуться к незавершенному ранее чтению произведений нобелевского лауреата», – написал чиновник в своем Twitter.

Но наиболее оригинальным образом нобелевский триумф землячки решили отметить власти Кракова – в городском районе Нова Хута будет разбит лес Prawiek, название которого соотносится c одной из книг писательницы – «Правек и другие времена».

В лесу будет высажено 25 тысяч саженцев дуба, липы и бука. Посадка деревьев запланирована на 29 октября.

– Ольга Токарчук в своих книгах, а также во время встреч с читателями всегда подчеркивала, что тематика прав животных, экологического кризиса чрезвычайно важна не только для нее, но и для всего мира, – подчеркнул пресс-секретарь бюро программы «Краков – город литературы ЮНЕСКО» Михал Залевский.

А что у нас?

В 2015 году белорусская писательница Светлана Алексиевич стала первым в истории независимой Беларуси лауреатом Нобелевской премии по литературе. Казалось бы – вот повод для торжеств республиканского масштаба! Да не тут-то было.

Иначе, чем позорной, реакцию белорусских властей на это событие не назовешь. Лукашенко удосужился поздравить Светлану с большим опозданием, когда все, кто хотел это сделать, уже ее поздравили. Даже украинский президент Петр Порошенко сделал это раньше, чем его белорусский коллега.

Никаких торжеств в честь нобелевского триумфа не случилось. Более того, спустя две недели, Лукашенко обрушился на Алексиевич с язвительной критикой.

Любопытно, что речь эту он произнес на творческом вечере российского композитора Виктора Дробыша, которому вручил орден Франциска Скорины. Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич никаким орденом награждена не была.


популярное за неделю

Мнение

Как перепись населения Беларуси превратилась в допрос
Как перепись населения Беларуси превратилась в допрос Михаил Пастухов
Пагарэлы тэатр
Пагарэлы тэатр Сяргей Законнікаў
Лукашенко получил ответку
Лукашенко получил ответку Валерий Карбалевич
Троллю определили границу
Троллю определили границу Ирина Халип, «Новая газета»