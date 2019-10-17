Как реагировали на нобелевский триумф соотечественниц польские и белорусские власти 4 17.10.2019, 12:33

1,653

Светлана Алексиевич и Ольга Токарчук

Иначе, чем позорной, реакцию наших властей не назвать.

Это событие всколыхнуло всю Польшу, хотя к нобелевским триумфам ей не привыкать – Токарчук стала пятым польским писателем, который был награжден Нобелевской премией. Тем не менее, радости поляков не было границ, причем радовались не только простые граждане, но и высокопоставленные чиновники, пишет «Салiдарнасць».

Так министр финансов Польши Ежи Квечиньский сообщил в своем Twitter, что освободил Токарчук от подоходного налога на Нобелевскую премию. В денежном выражении премия составляет 9 миллионов шведских крон или около 900 тысяч долларов. Ставка налога на прибыль от денежных наград в Польше – 10%. Без решения министра лауреатке пришлось бы заплатить налог в размере примерно 90 тысяч долларов.

Вице-премьер правительства Польши, министр культуры и национального наследия Петр Глиньский пообещал прочесть все книги Токарчук. Ранее он признавался, что начинал читать ее книги, но ни одной не дочитал до конца.

«В связи с наградой госпожи Токарчук, как министр культуры, тем более обязуюсь вернуться к незавершенному ранее чтению произведений нобелевского лауреата», – написал чиновник в своем Twitter.

Но наиболее оригинальным образом нобелевский триумф землячки решили отметить власти Кракова – в городском районе Нова Хута будет разбит лес Prawiek, название которого соотносится c одной из книг писательницы – «Правек и другие времена».

В лесу будет высажено 25 тысяч саженцев дуба, липы и бука. Посадка деревьев запланирована на 29 октября.

– Ольга Токарчук в своих книгах, а также во время встреч с читателями всегда подчеркивала, что тематика прав животных, экологического кризиса чрезвычайно важна не только для нее, но и для всего мира, – подчеркнул пресс-секретарь бюро программы «Краков – город литературы ЮНЕСКО» Михал Залевский.

А что у нас?

В 2015 году белорусская писательница Светлана Алексиевич стала первым в истории независимой Беларуси лауреатом Нобелевской премии по литературе. Казалось бы – вот повод для торжеств республиканского масштаба! Да не тут-то было.

Иначе, чем позорной, реакцию белорусских властей на это событие не назовешь. Лукашенко удосужился поздравить Светлану с большим опозданием, когда все, кто хотел это сделать, уже ее поздравили. Даже украинский президент Петр Порошенко сделал это раньше, чем его белорусский коллега.

Никаких торжеств в честь нобелевского триумфа не случилось. Более того, спустя две недели, Лукашенко обрушился на Алексиевич с язвительной критикой.

Любопытно, что речь эту он произнес на творческом вечере российского композитора Виктора Дробыша, которому вручил орден Франциска Скорины. Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич никаким орденом награждена не была.