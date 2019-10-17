Доллару предсказали 25 лет безраздельной власти 1 17.10.2019, 12:46

Эксперты центробанков считают, что доллар останется главной резервной валютой.

Большинство центральных банков по всему миру ожидает, что доллар будет «безраздельно властвовать» еще 25 лет. Об этом Bloomberg пишет со ссылкой на инвестиционную компанию UBS Asset Management, опросившую отвечающих за резервы менеджеров 30 регуляторов, сообщает Forbes.

Около 66% менеджеров считают, что доллар останется предпочтительной резервной валютой в течение следующих 25 лет. На американскую валюту во втором квартале приходилось более 61% валютных резервов центробанков, указывает Международный валютный фонд (МВФ). Общая сумма резервов составляет $11,7 трлн, пишет Bloomberg.

«Доминирование доллара в глобальных резервах (средняя доля более 60% в течение последних 25 лет) было постоянной чертой управления валютными резервами», — подчеркнули аналитики UBS Массимилиано Кастелли и Филип Салман. — Это особенно неожиданно потому, что предположения о неизбежной смерти доллара в последние десятилетия стали повторяться регулярно».

При этом какую-то долю у доллара в структуре резервов заберет китайский юань, следует из результатов исследования. 38% респондентов считают, что через четверть века юань станет такой же важной резервной валютой, как доллар или евро. На евро, судя по данным МВФ, во втором квартале этого года пришлось более 20% резервов.