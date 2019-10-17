Борис Джонсон объявил о достижении соглашения с ЕС о брекзите 17.10.2019, 13:11

Борис Джонсон

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Cоглашение предстоит утвердить на саммите Евросоюза 17-18 октября.

Британский премьер Борис Джонсон объявил о достижении соглашения с ЕС о брексите. Представители ЕС подтвердили наличие соглашения, сообщает BBC.

Борис Джонсон написал в "Твиттере": "У нас есть отличное новое соглашение, которое возвращает нам контроль".

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 17, 2019

Соглашение предстоит утвердить на саммите ЕС 17-18 октября, а затем его должна одобрить британская Палата общин на экстренном заседании в субботу, 19 октября.

Однако британский парламент может снова испортить жизнь премьер-министру: Палата общин, в которой большинство составляют оппоненты Бориса Джонсона, может не принять новый вариант соглашения о выходе.

В начале года британские депутаты трижды отвергли проект, составленный Брюсселем и правительством Терезы Мэй, из-за положений об "ирландском бэкстопе" - и точно так же новый вариант решения проблемы ирландской границы может стать для членов Палаты общин причиной или поводом к тому, чтобы проголосовать против.

Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии (ДЮП) заявила, что разногласия по вопросу о границе сохраняются, и что партия все еще не готова поддержать новое соглашение.