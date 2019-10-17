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Борис Джонсон объявил о достижении соглашения с ЕС о брекзите

  • 17.10.2019, 13:11
Борис Джонсон объявил о достижении соглашения с ЕС о брекзите
Борис Джонсон
Фото: Getty Images

Cоглашение предстоит утвердить на саммите Евросоюза 17-18 октября.

Британский премьер Борис Джонсон объявил о достижении соглашения с ЕС о брексите. Представители ЕС подтвердили наличие соглашения, сообщает BBC.

Борис Джонсон написал в "Твиттере": "У нас есть отличное новое соглашение, которое возвращает нам контроль".

Соглашение предстоит утвердить на саммите ЕС 17-18 октября, а затем его должна одобрить британская Палата общин на экстренном заседании в субботу, 19 октября.

Однако британский парламент может снова испортить жизнь премьер-министру: Палата общин, в которой большинство составляют оппоненты Бориса Джонсона, может не принять новый вариант соглашения о выходе.

В начале года британские депутаты трижды отвергли проект, составленный Брюсселем и правительством Терезы Мэй, из-за положений об "ирландском бэкстопе" - и точно так же новый вариант решения проблемы ирландской границы может стать для членов Палаты общин причиной или поводом к тому, чтобы проголосовать против.

Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии (ДЮП) заявила, что разногласия по вопросу о границе сохраняются, и что партия все еще не готова поддержать новое соглашение.


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