Александр Хара: Единственный глава «ЛДНР» — Владимир Путин 17.10.2019, 13:26

Александр Хара

Фото: Facebook

Эксперты оценили требование Украины распустить фейковые республики.

Выполнение политической части Минских соглашений возможно только при условии роспуска, так называемых «ЛДНР», а также выполняя другие требования украинской стороны. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Дарки Олифер руководителя украинской делегации на переговорах в Минске, бывшего президента Леонида Кучмы, сообщает «Голос Америки».

«Украинская сторона подчеркнула, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок «ЛДНР», полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; вывода с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники», – отмечается на странице Дарки Олифер 15 октября.

Среди других требований – разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения, обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, прессы и иностранных наблюдателей, установление контроля над неподконтрольной Украины участком российско-украинской границы.

В сообщении подчеркивается, что выполнение блока безопасности Минских соглашений является ключевым для возвращения мира на Донбасс.

Напомним, что по итогам переговоров в «нормандском формате», продолжавшихся шестнадцать часов 11 – 12 февраля 2015 года, лидеры России, Украины, Франции и Германии приняли декларацию в поддержку Комплекса мер по выполнению минских соглашений.

Кремль: новые вводные от украинской стороны

Заявление Киева о том, что условием выполнения Минских договоренностей является роспуск самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик («ЛДНР» ), стало неожиданностью для Кремля и остальных участников «нормандского формата», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс 16 октября.

«Это опять, что называется, новые вводные. По ходу поступают новые вводные от украинской стороны. Здесь можно смело сказать, что такие новые вводные весьма неожиданны и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа. Пока трудно комментировать, означает ли это отход от Минских соглашений, означает ли это отказ от ранее взятых обязательств, ранее поставленных подписей, пока непонятно», – сказал Дмитрий Песков журналистам.

Украина должна требовать

По словам исполнительного директора Института мировой политики Евгения Магды, сложно представить, что руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группы сделал бы несогласованные с руководством страны заявления.

«По-моему, этого не может быть, потому, что не может быть вообще. У нас в последнее время забыли, что «ЛДНР» являются террористическими организациями и Верховная Рада приняла соответствующее постановление о признании их террористическими организациями. Очевидно, что украинская делегация в Минске отреагировала на события 14 октября, на достаточно массовую демонстрацию в Киеве, и отреагировала таким образом, продемонстрировав свою политическую позицию», – говорит Евгений Магда.

Он считает, что нет ничего удивительного в том, что Украина выдвигает свои требования.

«Мы слишком привыкли, что таких требований не будет, что требования могут выдвигать Россия или боевики. Это не так. Об этом Леонид Кучма еще раз напомнил», – отмечает Евгений Магда.

Политолог считает, что Россия вряд ли услышит официальный Киев, а украинская власть, в свою очередь, не пойдет на уступки Кремлю или представителям самопровозглашенных республик Донбасса.

«Для этого нет ни политических, ни экономических оснований. Украина должна занимать взвешенную и четкую позицию, у нас есть возможности и запас прочности как на линии противостояния на Донбассе, так и запас прочности в экономике, что бы не говорил на эту тему господин Пристайко», – утверждает Евгений Магда.

Украина намерена выполнить условия «формулы Штайнмайера», хотя ее согласовывало предыдущее правительство. Если этого не произойдет, треть бюджетных средств будет направлена на мобилизацию и армию, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает 15 октября сайт издания «Гордон».

Сепаратизм, как ширма для агрессии

Дипломат, эксперт фонда «Майдан Закордонных Справ» Александр Хара отмечает, что так называемые «ЛДНР» являются фейковыми образованиями: ни Украина, ни Россия никто в мире не признал их в качестве политических или юридических субъектов.

«Значит, и особых действий в отношении их роспуска нет. Со стороны российских спецслужб, наверное, должна быть какая-то директива, что все кадровые офицеры возвращаются на место своей службы, и вся «ЛДНР» сдувается», – говорит Александр Хара.

Он считает, что своим заявлением бывший президент Леонид Кучма подтверждает украинскую позицию – в стране нет никакого сепаратизма, нет «ЛДНР» , нет другой стороны, с которой можно вести переговоры.

«Единственный глава «ЛДНР» – это Владимир Путин. И мы все пять лет разговаривали исключительно с российской стороной, несмотря на то, что Россия продолжает отрицать свое участие в организации агрессии против Украины, которая началась в Крыму в феврале 2014 года, а потом только распространилась на Донецк и Луганск. Это не было народным восстанием шахтеров и трактористов. Леонид Кучма об этом и говорит – мы не ведем переговоры с “захарченками” или “моторолами”, живыми представителями оккупационных властей», – подчеркивает Александр Хара.

Эксперт приводит данные о том, что на оккупированной территории Донбасса находятся около одиннадцати тысяч российских офицеров различного уровня – своего рода хребет армейских корпусов незаконных военных формирований.

«Но если в Ростове-на-Дону сократят штаб войны, то вся эта проблема сепаратизма исчезнет потому, что ее 25 лет не было в Украине, и сейчас нет, нет оснований для сепаратизма», – подчеркивает он.

Явление «сепаратизм» Александр Хара называет «ширмой», которой прикрывается российская вооруженная агрессия против Украины.