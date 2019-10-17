Видеофакт: В Англии футболист забил гол головой с центра поля
- 17.10.2019, 13:52
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Необычный эпизод произошел в матче седьмого по силе английского дивизиона.
Невероятный гол был забит в матче Северной Премьер-лиги Англии (седьмой по силе дивизион) между "Юнайтед оф Манчестер" и "Басфорд Юнайтед" (1:3), пишет unian.net.
На 62-й минуте игрок хозяев выбил мяч в центр поля, где полузащитник "Басфорд Юнайтед" Стефан Галински сумел опередить соперника и сразу пробил головой по воротам.
Гола бы не случилось, если бы не вратарь "Юнайтед оф Манчестер", который выбежал из ворот, но не просчитал расстояние. В итоге мяч перепрыгнул через голкипера и оказался в сетке.
Видео было опубликовано в аккаунте "Басфорд Юнайтед" в Twitter.
"Для всех, кто хотел доказательств, что это действительно случилось", - говорится в подписи к видео.
For everyone who wanted proof that it happened, here is Stef Galinski's headed goal from inside his own half.— Basford United FC (@Basfordutdfc) October 16, 2019
Footage by kind permission of @FCUnitedMcr #slabheadstef @SoccerAM @BBCMOTD pic.twitter.com/oRIE8WXS47