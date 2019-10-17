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Обнаружена древняя фреска боя гладиаторов

  • 17.10.2019, 14:09
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Обнаружена древняя фреска боя гладиаторов

Ее нашли в Помпеях.

На рисунке показано, как раненый боец просит победившего соперника не убивать его.

Археологи в Помпеях обнаружили фреску с изображением гладиаторских боев. Об этом сообщает Der Spiegel (перевод — lenta.ua).

Исследователи нашли фреску в подвале здания, которое, как предполагается, могло быть таверной для гладиаторов. Отмечается, что на рисунке изображены два типа гладиаторов — мурмиллон и фракиец.

«Открытие этой фрески показывает, что Помпеи действительно являются неисчерпаемым источником исследований и знаний для сегодняшних и будущих археологов», — приводит издание слова министра культуры Италии Дарио Франческини.

Фото: svidok

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