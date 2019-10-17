Cегодня активисту «Европейской Беларуси» Леониду Кулакову — 60 лет

Cегодня активисту «Европейской Беларуси» Леониду Кулакову — 60 лет4
- 17.10.2019, 14:11
Постоянный участник акций протеста отмечает юбилей.
Сегодня день рождения отмечает активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонид Кулаков. Леонид — настоящий завсегдатай и ветеран протестного движения в нашей стране. Ни одна акция протеста не обходится без этого активиста.
Даже сегодня, в день своего юбилея, Леонид Кулаков пришел в суд поддержать политзаключенного Дмитрия Полиенко.
Сайт Сharter97.org поздравляет юбиляра и желает ему мудрости, смелости, удачи и здоровья.
Большое интервью с Леонидом Кулаковым в рамках проекта «Железные люди» можно прочитать здесь.