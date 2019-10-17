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Cегодня активисту «Европейской Беларуси» Леониду Кулакову — 60 лет

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  • 17.10.2019, 14:11
Cегодня активисту «Европейской Беларуси» Леониду Кулакову — 60 лет
Леонид Кулаков

Постоянный участник акций протеста отмечает юбилей.

Сегодня день рождения отмечает активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонид Кулаков. Леонид — настоящий завсегдатай и ветеран протестного движения в нашей стране. Ни одна акция протеста не обходится без этого активиста.

Даже сегодня, в день своего юбилея, Леонид Кулаков пришел в суд поддержать политзаключенного Дмитрия Полиенко.

Сайт Сharter97.org поздравляет юбиляра и желает ему мудрости, смелости, удачи и здоровья.

Большое интервью с Леонидом Кулаковым в рамках проекта «Железные люди» можно прочитать здесь.


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