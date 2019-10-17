Экс-заместитель секретаря СНБО Гладковский задержан при попытке выезда из Украины

Экс-заместитель секретаря СНБО Гладковский задержан при попытке выезда из Украины1
- 17.10.2019, 14:27
- 1,512
Он подозревается в коррупции на «Укроборонпроме».
Экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковський пытался выехать из Украины, его задержало НАБУ, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники.
"Гладковский пытался сегодня вылететь из Украины через аэропорт Борисполь, но был задержан на границе сотрудниками НАБУ", — сообщил агентству источник в правоохранительных органах.
25 февраля команда журналистских расследований Bihus.Info опубликовала расследование, в котором утверждалось, что Игорь Гладковский, сын Олега Гладковского, с помощью фирм — "прокладок" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали по завышенным ценам.
Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.
Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента Петра Порошенко 4 марта.
10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне Укроборонпром.
В июле 2019 года Гладковский вновь возглавил корпорацию Богдан, президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу.
В 2014 году завод корпорации Богдан в Черкассах перепрофилирован на выпуск военной техники.