Экс-заместитель секретаря СНБО Гладковский задержан при попытке выезда из Украины 1 17.10.2019, 14:27

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Олег Гладковский

Он подозревается в коррупции на «Укроборонпроме».

Экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковський пытался выехать из Украины, его задержало НАБУ, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники.

"Гладковский пытался сегодня вылететь из Украины через аэропорт Борисполь, но был задержан на границе сотрудниками НАБУ", — сообщил агентству источник в правоохранительных органах.

25 февраля команда журналистских расследований Bihus.Info опубликовала расследование, в котором утверждалось, что Игорь Гладковский, сын Олега Гладковского, с помощью фирм — "прокладок" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали по завышенным ценам.

Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента Петра Порошенко 4 марта.

10 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне Укроборонпром.

В июле 2019 года Гладковский вновь возглавил корпорацию Богдан, президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу.

В 2014 году завод корпорации Богдан в Черкассах перепрофилирован на выпуск военной техники.