Лидер британской оппозиции: Новое соглашение по Brexit - продажное, его нужно отклонить 1 17.10.2019, 15:21

Джереми Корбин

Фото: Reuters

Лейбористская партия раскритиковала договенности между Джонсоном и ЕС.

Лидер Лейбористской партии Британии Джереми Корбин раскритиковал новое соглашение по Brexit, одобренное премьером Борисом Джонсоном и руководством Евросоюза.

По словам Корбина, новое соглашение — «более ужасное», чем подписанное предыдущим премьер-министром Терезой Мэй, сообщает The Guardian.

Он также отметил, что нынешнее соглашение ставит под угрозу продовольственную безопасность Великобритании, приведет к нарушению прав рабочих и экологических стандартов и станет ударом по британской системе здравоохранения.

«Это продажное соглашение не объединит нашу страну, его нужно отклонить», — заявил Корбин.

Он добавил, что единственным выходом является повторный референдум по Brexit.

Ранее Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявили о согласовании новой сделки по Brexit.

В то же время новое соглашение еще будет нуждаться в одобрении британского парламента.

Ранее правительство Британии представило новые предложения по соглашению с ЕС об условиях Brexit, включая планы по ирландской границе.

Британский парламент принял закон, запрещающий выход Британии из ЕС без соглашения и обязывает правительство перенести Brexit после установленного 31 октября.

Сам Джонсон заявил, что несмотря на все, намерен вывести Британию из ЕС до 31 октября.